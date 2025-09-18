TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

TCMB, POS komisyonlarında kredi ve banka kartı ayrımı yaparak banka kartı komisyonunu %1,04'e düşürdü; bloke süresi 40 günden 15 güne indi. 1 Kasım 2025'te yürürlüğe giriyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), milyonlarca esnaf ve kart kullanıcısının bütçesini doğrudan etkileyecek köklü bir değişiklik yaptı. Uzun süre tek oran üzerinden uygulanan POS komisyonlarında ayrışmaya gidilerek kredi kartı ve banka kartı işlemleri farklılaştırıldı.

Komisyonlarda Ayrışma

Bugüne kadar üye iş yerleri, kartlı tüm alışverişlerde standart olarak en fazla yüzde 3,56 oranıyla karşılaşıyordu. Merkez Bankası'nın yeni düzenlemesiyle bu tek tip uygulama sona erdi. Buna göre kredi kartı işlemlerinde uygulanan azami %3,56 tavan korunurken, banka kartları (debit kartlar) için komisyon oranı %1,04'e çekildi. Bu indirim, banka kartı ödemelerinde iş yerlerinin bankaya ödediği maliyeti üçte birinden daha aza indiriyor.

Esnafın Nakit Akışı Hızlanacak

TCMB'nin düzenlemesi sadece komisyon indirimiyle sınırlı değil. İş yerlerinin tahsilat sürelerini uzatan "bloke gün" uygulamasında da değişikliğe gidildi. POS komisyonu yerine parasının bankada belirli süreyle beklemesini tercih eden iş yerleri için azami bloke süresi, banka kartlı işlemlerde 40 günden 15 güne indirildi. Bu düzenleme, esnafın nakit akışını hızlandırmayı hedefliyor.

1 Kasım 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek yeni uygulama ile üye iş yerleri, banka kartı işlemlerinde daha düşük oranlardan faydalanmaya başlayacak ve kartlı ödeme sistemlerinde yeni bir dönem resmen başlamış olacak.

