TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

Merkez Bankası'ndan Faiz Adımı: Reeskont ve Avans Oranları Yenilendi

Sabah saatlerinde Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) para politikasının etkin enstrümanlarından olan reeskont ve avans faiz oranlarında değişikliğe gitti. Karar, hem bankacılık sektörü hem de reel sektör için yeni dönemin işaretlerini taşıyor.

Resmi Gazete'de Yayımlandı: Yeni Oranlar

TCMB düzenlemesi bu sabah mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazandı. Buna göre:

Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında uygulanacak iskonto faiz oranı: yıllık %41,25.

Bankaların teminat göstererek Merkez Bankası'ndan kullandığı avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı: yıllık %42,25.

Bu oranlar, bankaların Merkez Bankası'ndan sağlayacakları fonların maliyetini doğrudan etkileyecek ve kredi piyasalarına yansımaları bekleniyor.

Piyasalar ve Reel Sektör İçin Ne Anlama Geliyor?

Reeskont ve avans faizlerindeki bu güncelleme teknik bir düzenlemenin ötesinde ekonomik aktörlere sinyal gönderiyor. Bankacılık sektörü, geçici nakit ihtiyacında ticari senetleri reeskont yoluyla Merkez Bankası'na satıyor veya avans kullanıyor; bu işlemlerin maliyeti değişmiş oldu.

Artan maliyetler, bankaların TCMB'den borçlanma maliyetinin yükselmesi anlamına gelmekte olup, bunun kredi faizlerine ve dolayısıyla sanayici, esnaf ve tüketicilere yansımaları olabileceği değerlendiriliyor. Atılan bu adım, piyasadaki kredi koşulları ve genel likidite dengesinin şekillenmesinde rol oynayacak.