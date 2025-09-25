TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev: "New York Bildirisi" ve 157 Ülke Tanıması Memnuniyet Verici

TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, BM'de kabul edilen "New York Bildirisi" ve Filistin'i tanıyan ülke sayısının 157'ye çıkmasını memnuniyetle karşıladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 12:53
TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev: "New York Bildirisi" ve 157 Ülke Tanıması Memnuniyet Verici

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev "New York Bildirisi"ni ve 157 ülke tanımasını memnuniyetle karşıladı

TDT'den yapılan açıklama

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Birleşmiş Milletler (BM) merkezinde düzenlenen Filistin konulu konferansın ardından kabul edilen "New York Bildirisi"ni memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

TDT Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ömüraliyev, 12 Eylül'de BM Genel Kurulu’nda 142 Üye Devletin desteğiyle kabul edilen "Filistin Meselesinin Barışçıl Çözümüne İlişkin New York Bildirisinin Onaylanması ve İki Devletli Çözümün Uygulanması" başlıklı kararı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Ömüraliyev, bazı Batılı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanımasına da değinerek, "Ayrıca, Filistin Devleti'ni tanıyan BM üyelerinin sayısını 157'ye çıkaran son tanıma kararlarını da takdirle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Uluslararası hukuk ve beklentiler

Ömüraliyev, bu adımların uluslararası hukuk ve ilgili BM kararlarıyla uyumlu olduğunu, Filistin halkının meşru haklarını güçlendirdiğini ve iki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı bir barışın yolunu açtığını vurguladı.

Genel Sekreter, "Bu sürecin, Gazze’de yaşanan trajedinin sona ermesine, insani yardımın kesintisiz ulaştırılmasına, ateşkesin sağlanmasına ve müzakerelerin yeniden başlamasına vesile olmasını yürekten diliyorum." şeklinde konuştu.

Genel Kurul oylaması

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi'ni, 12 Eylül'de ABD'nin de aralarında olduğu 10 ülkenin "hayır" oyuna karşı 142 "evet" oyuyla kabul etmişti.

İLGİLİ HABERLER

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eyüpsultan'da İki Kamyonet Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Yusuf Tekin: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Müfredat Yenilendi — Gaziantep
3
Geleneksel Türk Tiyatrosu Çalıştayı Ankara'da: Ortak Hafıza, Ortak Sorumluluk
4
Yılmaz: Kentsel Dönüşüme Hız, 450 Bin Konut ve Türkiye Yüzyılı Hedefi
5
Gençlik Merkezleri TEKNOFEST 2025'te 6 Birincilikle Öne Çıktı
6
Tinubu: Gazze'de iki devletli çözüm Filistin için en onurlu yol
7
Zorlu: 'Sekiz Devlet, Tek Millet' — Türkmenistan-Türkiye Enerji ve Ekonomi Vizyonu

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim