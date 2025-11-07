TEI'ye 10 Ulusal ve Uluslararası Ödül — Havacılık Motorlarında Liderlik Tescillendi

TEI, insan kaynakları ve sosyal sorumluluk projeleriyle ulusal ve uluslararası toplam 10 ödüle layık görüldü; Brandon Hall'da 3 altın, 1 gümüş dahil.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 14:21
TEI'ye 10 Ulusal ve Uluslararası Ödül — Havacılık Motorlarında Liderlik Tescillendi

TEI'ye 10 Ulusal ve Uluslararası Ödül — Havacılık Motorlarında Liderlik Tescillendi

Türkiye’nin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI, insan kaynakları, eğitim ve kurumsal sosyal sorumluluk alanlarındaki yenilikçi çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası platformlarda toplam 10 ödül kazanarak başarısını tescilledi.

Brandon Hall'da insan kaynağına yatırım ödülleri

Brandon Hall Excellence Awards kapsamında TEI; çalışan bağlılığı, yetenek yönetimi, yetenek kazanımı ile öğrenme ve gelişim alanlarındaki projeleriyle üç altın ve bir gümüş ödüle layık görüldü. Şirket, Öğrenme ve Gelişim alanında "En İyi Eğitim Ekibi", Yetenek Yönetimi alanında "En İyi Çalışan Bağlılığı", Yetenek Kazanımı alanında "En İyi Yetenek Kazanımı" kategorilerinde altın; İnsan Kaynakları alanında "En İyi İş Gücü Planlama ve Yönetimi" kategorisinde ise gümüş ödül aldı.

Global başarı: CIPD ve TEGEP ödülleri

TEI, insan kaynakları alanındaki bir diğer uluslararası başarıyı da CIPD People Management Awards 2025 ile elde etti. Şirket, stratejik iş gücü planlaması, veriye dayalı yetenek yönetimi uygulamaları ve çalışan odaklı uygulamalarıyla "En İyi Yetenek Yönetimi İnisiyatifi Ödülü"ne layık görüldü.

Ayrıca, öğrenme ve gelişime yönelik uygulamalarıyla Momentum İç Eğitmen Okulu programı, TEGEP Eğitim ve Gelişim Ödülleri'nde "İç Eğitmen Gelişim Programı" kategorisinin birincisi oldu.

Genç yeteneklere erişim ve işveren markası başarıları

TEI, gençlerin kariyer tercihleri ve işe alım programları alanında da öne çıktı. Youth Awards kapsamında, 180 farklı şirket arasında ve 190.000’i aşkın öğrencinin değerlendirmesiyle "En Çok Çalışmak İstenen Savunma Sanayi Şirketi" kategorisinde bronz, "En Beğenilen İşe Alım Programı" kategorisinde ise Gücün Kaynağında Kariyer Staj Programı ile başarı ödülünü kazandı.

İşveren markası stratejileri de karşılık buldu; Employer Brand Academy tarafından verilen Employer Brand Stars ödüllerinde, "İşveren Markası Stratejisi" kategorisinde ikinci kez altın ödüle layık görüldü.

Sosyal sorumlulukta sürdürülebilir etki

Toplumsal faydaya yönelik projelerine devam eden TEI, özellikle çocukların refahı ve gelişimine yönelik çalışmalarını ödüllendirdi. Communicate dergisi tarafından düzenlenen Corporate Engagement Awards'ta, "Kurumsal İtibarı Destekleyen En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı" kategorisinde ikinci kez gümüş ödülün sahibi oldu.

TEI’nin bu birikimi, havacılık motorları alanındaki teknik liderliğinin yanı sıra insan kaynağı yönetimi, eğitim ve toplumsal katkı alanlarındaki sistematik yatırımının da somut bir göstergesi oldu.

TÜRKİYE’NİN HAVACILIK MOTORLARINDAKİ LİDER ŞİRKETİ TEI, FARKLI KATEGORİLERDE ULUSAL VE...

TÜRKİYE’NİN HAVACILIK MOTORLARINDAKİ LİDER ŞİRKETİ TEI, FARKLI KATEGORİLERDE ULUSAL VE ULUSLARARASI 10 FARKLI ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Jandarmadan Ayvacık ve İlkadım'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu
2
Diyarbakır'da Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında: 2 Yaralı
3
II. Dünya Savaşı'nda Türklerin Kayıpları: Prof. Dr. Ali Satan'dan Çarpıcı Açıklamalar
4
Nilüfer'de 112 Kapasiteli Kerem Özdilek Kreşi Açıldı — Bursa'da 'Gece Kreşi' Hizmeti
5
ADÜ Hastanesi'nde 'Asistan Asistanı' Robotları Acil Kliniğinde Göreve Başladı
6
MÜSİAD Gaziantep, KKTC Yatırım Fırsatlarını İş Dünyasıyla Buluşturdu
7
Elazığ'da Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği (İLYAD) Eğitimi

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı