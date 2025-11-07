TEI'ye 10 Ulusal ve Uluslararası Ödül — Havacılık Motorlarında Liderlik Tescillendi

Türkiye’nin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI, insan kaynakları, eğitim ve kurumsal sosyal sorumluluk alanlarındaki yenilikçi çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası platformlarda toplam 10 ödül kazanarak başarısını tescilledi.

Brandon Hall'da insan kaynağına yatırım ödülleri

Brandon Hall Excellence Awards kapsamında TEI; çalışan bağlılığı, yetenek yönetimi, yetenek kazanımı ile öğrenme ve gelişim alanlarındaki projeleriyle üç altın ve bir gümüş ödüle layık görüldü. Şirket, Öğrenme ve Gelişim alanında "En İyi Eğitim Ekibi", Yetenek Yönetimi alanında "En İyi Çalışan Bağlılığı", Yetenek Kazanımı alanında "En İyi Yetenek Kazanımı" kategorilerinde altın; İnsan Kaynakları alanında "En İyi İş Gücü Planlama ve Yönetimi" kategorisinde ise gümüş ödül aldı.

Global başarı: CIPD ve TEGEP ödülleri

TEI, insan kaynakları alanındaki bir diğer uluslararası başarıyı da CIPD People Management Awards 2025 ile elde etti. Şirket, stratejik iş gücü planlaması, veriye dayalı yetenek yönetimi uygulamaları ve çalışan odaklı uygulamalarıyla "En İyi Yetenek Yönetimi İnisiyatifi Ödülü"ne layık görüldü.

Ayrıca, öğrenme ve gelişime yönelik uygulamalarıyla Momentum İç Eğitmen Okulu programı, TEGEP Eğitim ve Gelişim Ödülleri'nde "İç Eğitmen Gelişim Programı" kategorisinin birincisi oldu.

Genç yeteneklere erişim ve işveren markası başarıları

TEI, gençlerin kariyer tercihleri ve işe alım programları alanında da öne çıktı. Youth Awards kapsamında, 180 farklı şirket arasında ve 190.000’i aşkın öğrencinin değerlendirmesiyle "En Çok Çalışmak İstenen Savunma Sanayi Şirketi" kategorisinde bronz, "En Beğenilen İşe Alım Programı" kategorisinde ise Gücün Kaynağında Kariyer Staj Programı ile başarı ödülünü kazandı.

İşveren markası stratejileri de karşılık buldu; Employer Brand Academy tarafından verilen Employer Brand Stars ödüllerinde, "İşveren Markası Stratejisi" kategorisinde ikinci kez altın ödüle layık görüldü.

Sosyal sorumlulukta sürdürülebilir etki

Toplumsal faydaya yönelik projelerine devam eden TEI, özellikle çocukların refahı ve gelişimine yönelik çalışmalarını ödüllendirdi. Communicate dergisi tarafından düzenlenen Corporate Engagement Awards'ta, "Kurumsal İtibarı Destekleyen En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı" kategorisinde ikinci kez gümüş ödülün sahibi oldu.

TEI’nin bu birikimi, havacılık motorları alanındaki teknik liderliğinin yanı sıra insan kaynağı yönetimi, eğitim ve toplumsal katkı alanlarındaki sistematik yatırımının da somut bir göstergesi oldu.

