Tekirdağ'da 2 Günlük Denize Girme Yasağı

Tekirdağ'da elverişsiz hava koşulları nedeniyle Marmaraereğlisi, Süleymanpaşa ve Şarköy'de bugün ve yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 14:15
Tekirdağ Valiliği, elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde denize girilmesinin 2 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Hangi ilçelerde yasak var?

Valilik açıklamasına göre, Marmaraereğlisi, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde bugün ve yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.

Sahillerdeki önlemler ve uyarılar

Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşların denize girmesine müsaade etmiyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de zaman zaman araçlardan yaptıkları anonslarla halkı uyarıyor.

Ayrıca sabah saatlerinde Saray ilçesinde denize girilmesinin yasaklandığı duyurulmuştu.

