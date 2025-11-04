Tekirdağ'da 5 gündür kayıp: İsmail Gürsoy için dron destekli arama

Süleymanpaşa'da ekipler yoğun arama sürdürüyor

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 75 yaşındaki İsmail Gürsoy yaklaşık bir haftadır kayıp. Ailesinin jandarmaya bildirmesi üzerine Tekirdağ AFAD ve Süleymanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri dron destekli arama başlattı.

Arama çalışmalarına ayrıca Tekirdağ Enduro Motor Sporları Derneği 2 dağ motosikleti ile destek veriyor. Ekipler, Naip Mahallesi ve çevresinde yoğunlaşırken; ilk gün mezarlık bölümü, sonra şelale ve villaların bulunduğu tepe çevresi dronlarla tarandı.

Aramalar sırasında mermer bölgesinde koyun otlatan bir kişi, baraj boyunda 3 gün önce İsmail Gürsoy'u gördüğünü bildirdi. Bu ihbar üzerine AFAD ile birlikte alan daraltılarak tarama yapılıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Afet İşleri Müdürü Berkant Erat yaptığı açıklamada, "Bugün aramalarımızın 5 günündeyiz. Naip Mahallesi’nde bir evin önünde görüldü bilgisi geldi. İlk gün mezarlık bölümünü dronlarla aradık. Sonra şelale bölgesine gittik. 3 gün ise şurada bir villanın olduğu bölgede görüldüğü söylendi, şu karşı tepelere baktık. Ama görüntüler net değilmiş, komple o bölgeyi aradık. Mermer bölgesinde koyunları otlatan bir arkadaş baraj boyunda 3 gün önce gördüğünü söyledi. Burada AFAD Müdürlüğü ile birlikte alan daraltarak komple bu bölgeyi tarayacağız. 27 kişilik ekibimiz var, her gün 10 kişi vardiyalı değişerek aramalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Toplam 27 kişilik ekip vardiyalı şekilde çalışıyor ve arama faaliyetleri sürüyor.

EKİPLERİN ARAMA ÇALIŞMALARI