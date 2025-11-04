Tekirdağ'da 5 gündür kayıp: İsmail Gürsoy için dron destekli arama

Tekirdağ Süleymanpaşa'da 75 yaşındaki İsmail Gürsoy 5 gündür kayıp. AFAD, Süleymanpaşa Arama Kurtarma ve gönüllüler dron ile motosiklet destekli arama yürütüyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 16:18
Tekirdağ'da 5 gündür kayıp: İsmail Gürsoy için dron destekli arama

Tekirdağ'da 5 gündür kayıp: İsmail Gürsoy için dron destekli arama

Süleymanpaşa'da ekipler yoğun arama sürdürüyor

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 75 yaşındaki İsmail Gürsoy yaklaşık bir haftadır kayıp. Ailesinin jandarmaya bildirmesi üzerine Tekirdağ AFAD ve Süleymanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri dron destekli arama başlattı.

Arama çalışmalarına ayrıca Tekirdağ Enduro Motor Sporları Derneği 2 dağ motosikleti ile destek veriyor. Ekipler, Naip Mahallesi ve çevresinde yoğunlaşırken; ilk gün mezarlık bölümü, sonra şelale ve villaların bulunduğu tepe çevresi dronlarla tarandı.

Aramalar sırasında mermer bölgesinde koyun otlatan bir kişi, baraj boyunda 3 gün önce İsmail Gürsoy'u gördüğünü bildirdi. Bu ihbar üzerine AFAD ile birlikte alan daraltılarak tarama yapılıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Afet İşleri Müdürü Berkant Erat yaptığı açıklamada, "Bugün aramalarımızın 5 günündeyiz. Naip Mahallesi’nde bir evin önünde görüldü bilgisi geldi. İlk gün mezarlık bölümünü dronlarla aradık. Sonra şelale bölgesine gittik. 3 gün ise şurada bir villanın olduğu bölgede görüldüğü söylendi, şu karşı tepelere baktık. Ama görüntüler net değilmiş, komple o bölgeyi aradık. Mermer bölgesinde koyunları otlatan bir arkadaş baraj boyunda 3 gün önce gördüğünü söyledi. Burada AFAD Müdürlüğü ile birlikte alan daraltarak komple bu bölgeyi tarayacağız. 27 kişilik ekibimiz var, her gün 10 kişi vardiyalı değişerek aramalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Toplam 27 kişilik ekip vardiyalı şekilde çalışıyor ve arama faaliyetleri sürüyor.

EKİPLERİN ARAMA ÇALIŞMALARI

EKİPLERİN ARAMA ÇALIŞMALARI

DAĞ MOTOSİKLETLERİNİN ARAMA BÖLGESİNE GİRİŞİ

İLGİLİ HABERLER

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce Üniversitesi'nden 10 Öğrenci Projesine ÜNİDES Desteği
2
Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek
3
Samsun’da Muradiye Terzi’yi Öldüren Murat Demir’e Ağırlaştırılmış Müebbet
4
Edirne'de Beklenen Yağmur Başladı — Hava 13 Dereceye Düştü
5
Bakan Yaşar Güler Konya'da: 8'inci Savunma Sanayisi Tedarikçi Buluşmaları'na Katıldı
6
Tokat'ta İki Trafik Kazası: 2'si Polis, 8 Yaralı

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?