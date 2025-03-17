Tekirdağ'da Apartman Dairesinde Yangın: 1 Ölü

Çorlu’da çıkan yangında 49 yaşındaki Sema G. hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 02:14
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 02:17
Tekirdağ'da Apartman Dairesinde Yangın: 1 Ölü

Yangın Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde Gerçekleşti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen yangın sonucunda bir kişi hayatını kaybetti. Şeyhsinan Mahallesi Güngören Caddesi'nde bulunan bir apartmanın ikinci katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar Üzerine Olay Yerine Ekipler Sevk Edildi

Dumanları fark eden apartman sakinleri, durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri, yangının başladığı eve ulaştığında, ev sahibi Sema G. (49) baygın halde bulundu.

Sağlık Ekibi Müdahale Etti Ancak Kurtarılamadı

Sema G., sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ne yazık ki, tüm müdahalelere rağmen kadın kurtarılamadı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Yangın...

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Yangın...

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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