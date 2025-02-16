Tekirdağ'da Bisikletle Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bisikletle çarpışan 62 yaşındaki motosiklet sürücüsü Hüseyin İnceoğlu hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 00:24
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 00:24
Tekirdağ'da Bisikletle Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen talihsiz bir trafik kazasında, 62 yaşındaki motosiklet sürücüsü Hüseyin İnceoğlu, bisikletle çarpışarak hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

Olay, Sağlık Mahallesi Köprü Mevkisi'nde gerçekleşti. İnceoğlu yönetimindeki, plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, G.A adlı bisiklet sürücüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından hızla sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Hastane Süreci

Kaza sonrası ağır yaralanan İnceoğlu ve bisiklet sürücüsü G.A, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen, İnceoğlu yaşamını yitirdi. Bisiklet sürücüsünün tedavisi ise devam ediyor.

Bu üzücü olay, bölgedeki trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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