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Tekirdağ'da Döküm Izgarası Hırsızlığı: İki Zanlı Tutuklandı

Tekirdağ'da döküm ızgaraları çaldıkları iddiasıyla yakalanan iki zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 10:59
Tekirdağ'da Döküm Izgarası Hırsızlığı: İki Zanlı Tutuklandı

Tekirdağ'da Döküm Izgarası Hırsızlığı

Tekirdağ'da döküm ızgaraları çaldığı iddia edilen dört zanlıdan ikisi tutuklandı. Olay, Hükümet Caddesi'nde gerçekleşti.

Dün, ağaçların diplerinde bulunan ızgaraların çalındığını fark eden esnaf, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda güvenlik kameralarında, zanlıların at arabasıyla gelip ızgaraları çaldığı görüntülendi.

Gözaltına alınan dört şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada yapılan işlemlerde, iki zanlı tutuklanırken, diğer iki zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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