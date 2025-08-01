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Tekirdağ'da İşçi Servisi Tak'a Çarptı: 19 Yaralı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde işçi servisinin tak'a çarpması sonucu 19 kişi yaralandı. Kazanın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 19:32
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 19:32
Tekirdağ'da İşçi Servisi Tak'a Çarptı: 19 Yaralı

Kapaklı’da İşçi Servisi Kazası

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi giriş takına çarpan bir işçi servisi feci bir kazaya yol açtı. Olayda toplam 19 kişi yaralandı.

Kazanın Nedeni ve Olay Yeri

Olay, E.K. yönetimindeki 59 S 2410 plakalı işçi servisinin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşandı. Araç, OSB giriş takına çarparak durabildi.

Yaralılara Yardım Ekipleri Sevk Edildi

Kazanın hemen ardından, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü E.K. ve araçta bulunan 18 işçi, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy ve Kapaklı'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Kazanın ardından yetkililerin incelemeleri devam ederken, bölgedeki iş güvenliği uygulamaları tekrar gözden geçirilecek.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, işçi servisinin OSB giriş takına çarpması sonucu 19 kişi...

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, işçi servisinin OSB giriş takına çarpması sonucu 19 kişi yaralandı.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, işçi servisinin OSB giriş takına çarpması sonucu 19 kişi...

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, işçi servisinin OSB giriş takına çarpması sonucu 19 kişi yaralandı.

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