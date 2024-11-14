Tekirdağ'da Kayıp Şahıs Ölü Bulundu: Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde Üzücü Gelişme

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi'nde bir süredir kayıp olarak aranan Tuncay Çelikkaya (52) ölü bulundu. Ailesi, kaybolduğuna dair endişelerini polis ekiplerine bildirdikten sonra, olay yerine intikal eden Asayiş Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda Çelikkaya'yı Türkgücü köyü ile Çeşmeli köyü arasında bulunan kırsal alanda hareketsiz halde buldu.

Olay Yerinde Yapılan İncelemeler

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan kontrolde Çelikkaya'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze, olayın ardından Cumhuriyet Savcısı tarafından incelendikten sonra Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli Gözaltında

Polis, soruşturmayı derinleştirirken, Çelikkaya'nın evinde gerçekleştirdiği incelemede büyük bir dikkat çekici bilgiye ulaştı. Evin içinde bulunan bir mektupta; "Başıma bir iş gelirse sorumlusu İ.T.'dir" yazılı oldu. Bu mektubun ardından şüpheli olan İ.T., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Çorlu Adliyesi'ne sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan İ.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, bölge halkı arasında büyük üzüntüye neden oldu ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.