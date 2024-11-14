DOLAR
34,35 -0,02%
EURO
36,35 -0,1%
ALTIN
2.831,31 0,42%
BITCOIN
3.061.662,14 1,04%

Tekirdağ'da Kayıp Şahıs Ölü Bulundu: Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da kayıp olarak aranan Tuncay Çelikkaya'nın cesedi bulundu. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 16:27
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 16:27
Tekirdağ'da Kayıp Şahıs Ölü Bulundu: Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde Üzücü Gelişme

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi'nde bir süredir kayıp olarak aranan Tuncay Çelikkaya (52) ölü bulundu. Ailesi, kaybolduğuna dair endişelerini polis ekiplerine bildirdikten sonra, olay yerine intikal eden Asayiş Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda Çelikkaya'yı Türkgücü köyü ile Çeşmeli köyü arasında bulunan kırsal alanda hareketsiz halde buldu.

Olay Yerinde Yapılan İncelemeler

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan kontrolde Çelikkaya'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze, olayın ardından Cumhuriyet Savcısı tarafından incelendikten sonra Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli Gözaltında

Polis, soruşturmayı derinleştirirken, Çelikkaya'nın evinde gerçekleştirdiği incelemede büyük bir dikkat çekici bilgiye ulaştı. Evin içinde bulunan bir mektupta; "Başıma bir iş gelirse sorumlusu İ.T.'dir" yazılı oldu. Bu mektubun ardından şüpheli olan İ.T., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Çorlu Adliyesi'ne sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan İ.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, bölge halkı arasında büyük üzüntüye neden oldu ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vize Mağduru Öğrenciler İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu Önünde Seslerini Yükseltti
2
Samsun'da ATM'den Para Çekerken Silahlı Saldırı: Bir Yaralı
3
Burdur'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
4
Tekirdağ'da Kayıp Şahıs Ölü Bulundu: Şüpheli Tutuklandı
5
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde 350 Fidan Dikildi
6
Almanya'da Saldırıya Uğrayan 9 Yaşındaki Ayşegül'ün Tedavisi Devam Ediyor
7
Mardin'deki Silahlı Saldırı Davasında Sanıklara Ağır Cezalar Verildi

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!