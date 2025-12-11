DOLAR
Tekirdağ'da Narkotik Operasyonu — 16 Kişi Tutuklandı, 188 Şüpheli

Tekirdağ'da bir haftalık narkotik uygulamalarda 188 şüpheli hakkında işlem yapıldı; 16 kişi tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu madde, tabanca ve para ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 16:04
Tekirdağ'da Narkotik Operasyonlarında 16 Kişi Tutuklandı

Bir haftalık uygulamada 11 ilçede yoğun denetim

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, NARVAS ihbarları doğrultusunda kent genelinde bir haftalık kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Operasyonlar kapsamında 11 ilçenin 62 mahallesinde ekipler sahada yoğun uygulamalar yaptı.

Toplam 170 uygulama sırasında; uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan 161 kişi, uyuşturucu madde ticareti suçundan ise 27 kişi olmak üzere toplam 188 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Aramalarda ve yakalamalarda ele geçirilenler arasında 765 gram çeşitli uyuşturucu madde, 7 bin 649 adet uyuşturucu hap, bir adet ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin 290 TL para yer aldı.

Adli makamlara sevk edilen 16 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, Tekirdağ'ı gençleri zehirleyen sokak satıcılarından temizleme kararlılığının sürdüğünü vurguladı. Vatandaşların her türlü şüpheli durumda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayabileceklerini; ayrıca 0 552 155 59 59 numaralı WhatsApp hattına yazılı veya fotoğraflı şekilde talep ve şikayetlerini iletebileceklerini bildirdi.

