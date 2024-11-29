Tekirdağ'da Oğul Bıçakla Babayı Öldürdü: Psikolojik Rahatsızlık İddiası

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan üzücü olayda, oğlu tarafından bıçaklanan baba, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Fatih Mahallesi'ndeki evinde 11 Kasım tarihinde uyurken A.Ç. tarafından bıçaklanan Murat Ç., Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Murat Ç.'nin cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi. Olayın detaylarına bakıldığında, psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen A.Ç.'nin, 11 Kasım Pazartesi günü, evinde önce annesi Nilay Ç. ve babası Murat Ç. ile ardından aynı apartmanın alt katında oturan amcası G.Ç., yengesi F.Ç. ile dedesi C.Ç.'yi bıçakla yaraladığı bildirildi. Maalesef anne Nilay Ç. olayda hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan A.Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Yaralanan amca G.Ç. ve dede C.Ç.'nin tedavilerinin ardından taburcu olduğu, yenge F.Ç.'nin ise Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi edilmeye devam ettiği öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.