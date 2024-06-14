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Tekirdağ'da orman yangınlarına karşı ormanlara girişler bugün itibariyle yasaklandı

Tekirdağ Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 14 Haziran - 15 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu. Detaylar haberimizde!

Yayın Tarihi: 14.06.2024 13:40
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 13:40
Tekirdağ'da orman yangınlarına karşı ormanlara girişler bugün itibariyle yasaklandı

TEKİRDAĞ'DA ORMANLARA GİRİŞLER YASAKLANDI

Tekirdağ Valiliği, yaz mevsimiyle birlikte artan sıcaklıklar ve insan faaliyetlerinin etkisiyle olası orman yangınlarını önlemek amacıyla önemli bir karar aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, 14 Haziran'dan itibaren 15 Ekim'e kadar Tekirdağ il sınırları içindeki ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı bildirildi.

ALINAN TEDBİRLER

Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu'nun kararları doğrultusunda alınan önlemler şu şekilde sıralandı:

Giriş Yasağı: Tekirdağ ilindeki ormanlık alanlara 14 Haziran - 15 Ekim tarihleri arasında girişler tamamen yasaklanmıştır. Bu tedbir, orman yangınlarının riskini minimize etmek ve doğal alanların korunmasını sağlamak amacıyla alınmıştır.

Ateş Yakma Yasağı: Açıklamada ayrıca, mesire yerleri ve tabiat parkları dışında ocak yeri olarak belirlenmiş alanlarda ateş yakmanın ve izin verilen yerlerde bile ateşi kontrolsüz bırakarak terk etmenin yasaklandığı vurgulandı. Bu kuralın ihlali durumunda ciddi yasal yaptırımların uygulanacağı belirtildi.

SEBEP: YANGIN TEHLİKESİ VE YOĞUN İNSAN FAALİYETLERİ

Tekirdağ Valiliği'nin aldığı bu kararın temel nedenleri arasında, yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ormanlık bölgelerde yangın riskinin artması ve insan faaliyetlerinin yoğunlaşması yer alıyor. Özellikle piknik yapma, mangal yakma gibi aktivitelerin ormanlık alanlarda kontrolden çıkarak yangınlara yol açabileceği endişesiyle bu önlemler alınmıştır.

Yasakların uygulanması ve denetlenmesi konusunda Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar işbirliği içinde çalışacaklarını belirten valilik, vatandaşların da bu konuda duyarlı olmalarını ve kurallara uyum sağlamalarını istedi.

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