Tekirdağ'da Poyraz Deniz Ulaşımını Aksatıyor

Marmara Denizi'nde 3 gündür etkili poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımını aksatıyor; 7 şilep ve tanker beklemede, balıkçılar barınakta ağ onarıyor.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 13:04
Marmara Denizi'nde etkili rüzgâr seferleri zorluyor

Marmara Denizi'nde 3 gündür etkisini gösteren poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometre'ye ulaşan poyraz nedeniyle, yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Poyraz nedeniyle denize çıkmayan balıkçılar, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda ağlarını onarıyor.

Kentte hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçüldü. Poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

