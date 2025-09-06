Tekirdağ'da Poyraz Deniz Ulaşımını Aksatıyor
Marmara Denizi'nde etkili rüzgâr seferleri zorluyor
Marmara Denizi'nde 3 gündür etkisini gösteren poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Hızı zaman zaman saatte 40 kilometre'ye ulaşan poyraz nedeniyle, yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.
Poyraz nedeniyle denize çıkmayan balıkçılar, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda ağlarını onarıyor.
Kentte hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçüldü. Poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.
