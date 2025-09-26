Tekirdağ'da Poyraz Deniz Ulaşımını Aksattı: 11 Şilep ile Tanker Açıkta

Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını aksatıyor

Marmara Denizi'nde etkili rüzgar deniz trafiğini etkiledi

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Bölge genelinde kuvvetli rüzgar ve kabaran dalgalar, deniz trafiğini yavaşlattı.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometre'ye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor. Liman ve açık deniz trafiğinde önlem amaçlı bekletmeler uygulanıyor.

Tekirdağ'da balıkçılar, olumsuz hava şartları nedeniyle denize çıkamadı. Yerel balıkçılar güvenlik gerekçesiyle ağlarını ve teknelerini limanda tuttu.

Poyrazla oluşan dalgalar kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi; sahil temizliği ve çevresel etkiler konusunda uyarılar yapıldı.

Kentte, poyrazın 2 gün etkili olması bekleniyor. Yetkililer vatandaşları deniz ve kıyı şeridiyle ilgili tedbirli olmaya çağırdı.

