Tekirdağ'da Poyraz, Deniz Ulaşımını Olumsuz Etkiliyor

Tekirdağ'da 3 gündür etkili olan poyraz, deniz ulaşımında aksamalara ve balıkçılığa olumsuz yansıyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 11:43
Tekirdağ'da Poyraz, Deniz Ulaşımını Olumsuz Etkiliyor

Tekirdağ'da Poyraz Neden Olduğu Sorunlar

Marmara Denizi'nde 3 gündür süren poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında önemli aksamalara yol açtı. Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan rüzgar, birçok yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ile tanker Tekirdağ açıklarında beklemek zorunda kaldı.

Balıkçılar Olumsuz Etkilendi

Poyrazın etkisi sadece deniz ulaşımıyla sınırlı kalmadı; Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar da bu durumdan olumsuz etkilendi. Kooperatif Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Poyraz avlanmayı zorlaştırıyor" ifadesini kullandı. Balıkçılar, havanın normale dönmesini bekleyerek, mevcut zamanlarını ağ bakımına ayırmak zorunda kaldılar.

Pehlivanoğlu, havaların düzelmesiyle birlikte balıkçıların çinekop, istavrit, sardalya yakalama faaliyetlerine devam edeceklerini umduklarını belirtti.

Dalgalar Kıyıya Çeşitli Atıklar Sürüklüyor

Öte yandan poyraz nedeniyle oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürüklemeye başladı. Sahil boyunca bazı bölgelerde kırmızı yosun birikintileri gözlemleniyor.

Tehlikeli hava şartları, hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü Tekirdağ'da, poyrazın etkisinin perşembe gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Marmara Denizi'nde 3 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden...

Marmara Denizi'nde 3 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Marmara Denizi'nde 3 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden...

Marmara Denizi'nde 3 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

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