Tekirdağ'da Poyraz Yüzünden Balıkçılar Denize Açamadı

Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili poyraz nedeniyle iki gün ava çıkamayınca Süleymanpaşa'da ağ ve tekne bakımına başladı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 12:59
Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle ava çıkamadı. Denize açılamayan tekneler, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda demirli kaldı.

Limandaki balıkçılar, teknelerinin bakımını yapıp ağları onararak zamanı değerlendiriyor. Yapılan çalışmalar hem güvenlik hem de verimlilik açısından önem taşıyor.

Kooperatif Başkanı ve Balıkçıların Açıklamaları

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, 'Denizde bugünden itibaren poyrazın etkili olmaya başladığını' söyledi. Pehlivanoğlu, poyrazın 2 gün etkisini sürdüreceğini ifade ederek, 'Balıkçılar limanda ağ bakımı yaparak zamanı değerlendiriyor. Hava 2 gün sonra normale dönecek. Hava düzelince balıkçılar avlanmaya devam edecek.' dedi.

Balıkçı Okan Yılmaz ise rüzgarın sert estiğini ve limanda beklediklerini dile getirdi. Yılmaz, limanda ağ bakımlarını sürdürdüklerini ve poyrazın etkisini kaybetmesiyle denizde nasiplerini aramaya devam edeceklerini belirtti.

