Tekirdağ'da Silahlı Saldırıda Genç Kız Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Trajik Bir Olay

Tekirdağ'da meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Saldırının Detayları

27 yaşındaki Fatma Özdemir, arkadaşlarıyla birlikte bir çay bahçesinde otururken şüpheli E.U. tarafından açılan ateş sonucu yaralandı. Özdemir, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve iki gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesine yenik düştü.

Olayın Gelişimi

Olay, iki gün önce, elektronik eşya satan bir mağazada çalışan E.U.'nun Hükümet Caddesi'nde bulunan bir çay ocağında iş arkadaşlarına silahla ateş açmasıyla başladı. Saldırıda Barkın Percin hayatını kaybetti, Fatma Özdemir, N.Ç.K. ve S.D. yaralandı.

Şüphelinin Yakalanması

Saldırgan E.U., olay sonrası kaçarken polis ekipleri tarafından Muratlı Caddesi'nde durduruldu. Teslim olurken yere attığı silahın ateş alması sonucunda bir polis memuru da yaralandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.