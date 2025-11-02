Tekirdağ'da SMA'lı Hulusi Sert İçin Kampanya Hedefe Ulaştı

Tekirdağ'da SMA Tip 2 hastası 3,5 yaşındaki Hulusi Sert için 2022'de başlayan kampanya hedefe ulaştı; tedavi Dubai'de yapılacak.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 13:37
Kampanya 2022'de başladı; tedavi Dubai'de yapılacak

Tekirdağ'da SMA Tip 2 hastası 3,5 yaşındaki Hulusi Sert için yürütülen yardım kampanyasının tamamlandığı açıklandı.

Anne Remziye Sert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2022 yılında başlayan kampanyanın hedeflenen tutara ulaştığını söyledi.

Remziye Sert, oğlunun tedavisi sürecine ilişkin duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Hulusi henüz 14 aylıkken bu sürece başladık. 2,5 yıl kampanyamız devam etti. Sizlerin desteğiyle Hulusi'nin gen tedavi sürecinin fiyatını tamamlamış olduk. İlaç paramızı tamamladık."

Anne Sert, tedavinin Dubai'de gerçekleştirileceğini belirtti ve destek verenlere minnettarlığını şu sözlerle aktardı:

"Sizlerin az çok demeden vermiş olduğunuz destekle Hulusi tekrardan dünyaya gelecek. Bu bizim mutluluğumuzu derinden etkiliyor. Allah razı olsun yüreği güzel insanlardan, evladımı evladı yerine koyan insanlardan. Biz, Hulusi'nin SMA hastalığı mücadelesinde kocaman bir aileye sahip olduk. Hepiniz bizim için çok kıymetlisiniz. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz."

