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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 140 Gram Ele Geçirildi

Çorlu'da yapılan operasyonda 1 kilo 140 gram uyuşturucu ele geçirildi, zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 10:14
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 140 Gram Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Uyuşturucu Üretimine Geçit Yok

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, evinde 1 kilo 140 gram sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

Operasyon ve Ele Geçirme

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik titiz çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Hıdırağa Mahallesi'nde bir evde yapılan arama sonucunda belirtilen miktarda sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli Gözaltına Alındı

Yapılan operasyon sırasında adreste bulunan C.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Emniyet birimlerindeki işlemlerinin ardından, C.K. adliyeye sevk edildi.

Adli Süreç Başlatıldı

Adli mercilere sevk edilen C.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Bu durum, Tekirdağ'da uyuşturucu ile mücadele çabalarının devam ettiğini bir kez daha göstermiş oldu.

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