Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 30 Kilo 365 Gram Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Tutuklandı

Operasyon Detayları

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda Çorlu ilçesi Hatip Mahallesi'nde bir adreste ve bir otomobilde arama yaptı.

Aramada, 30 kilo 365 gram uyuşturucu ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.