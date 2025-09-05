DOLAR
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 30 Kilo 365 Gram Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da Narkotik ekiplerinin Çorlu operasyonunda 30 kilo 365 gram uyuşturucu ele geçirildi; gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 12:17
Operasyon Detayları

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda Çorlu ilçesi Hatip Mahallesi'nde bir adreste ve bir otomobilde arama yaptı.

Aramada, 30 kilo 365 gram uyuşturucu ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

