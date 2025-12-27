DOLAR
Tekirdağ'da Yılbaşı Öncesi Güvenlik Tedbirleri Artırıldı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, 23-26 Aralık 2025 tarihlerinde AVM, otogar ve diğer kritik noktalarda özel güvenlik eğitim ve denetimleriyle yılbaşı tedbirlerini güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 12:55
Tekirdağ'da Yılbaşı Öncesi Güvenlik Tedbirleri Artırıldı

Tekirdağ'da yılbaşı öncesi güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla il genelinde kapsamlı denetim ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Denetim ve eğitim çalışmaları

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 23-26 Aralık 2025 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda, AVM, otel, tren garı, liman ve otogarlar başta olmak üzere yoğunluğun yaşandığı noktalarda görev yapan özel güvenlik personeline yönelik eğitim ve denetimler yapıldı. Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, KAAN uygulaması kapsamında kurumlar tarafından alınan güvenlik tedbirleri gözden geçirilerek denetimler gerçekleştirildi.

Bilgilendirme ve önleme amaçlı çalışmalar

Çalışmalar kapsamında ayrıca Asayiş ve Narkotik Şube Müdürlükleri ekipleri, yaklaşan yılbaşı süreci nedeniyle dikkat edilmesi gereken konular hakkında özel güvenlik görevlilerine yerinde bilgilendirme yaptı. Yapılan faaliyetlerle olası olumsuzlukların önüne geçilmesi ve vatandaşların yılbaşını huzur içinde geçirmesinin sağlanması amaçlandı.

Acil durum ve ihbar hattı

Yetkililer, yılbaşı tedbirleri kapsamında vatandaşların acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayabileceklerini; acil olmayan ihbar ve taleplerini ise 0 552 155 59 59 numaralı WhatsApp hattı üzerinden yazılı ya da fotoğraflı olarak iletebileceklerini bildirdi.

