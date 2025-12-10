DOLAR
Tekirdağ'da Zincirleme Kaza: 2'si Asker 5 Yaralı

Tekirdağ Çorlu'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si askeri personel olmak üzere 5 kişi yaralandı; yaralılar Çorlu Devlet Hastanesi'nde.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 13:40
Kaza Ayrıntıları

Tekirdağın Çorlu ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi, kazada 2'si askeri personel olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çorlu ilçesi Zafer Mahallesi İstanbul Caddesi (Çevre yolu) üzeri Ağır Bakım ışıklar mevkiinde gerçekleşti. İlçe merkezinden Ağır Bakım ışıklar yönüne ilerleyen araçların çarpışması sonucu olayda araçlarda büyük çaplı maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

