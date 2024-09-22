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Tekirdağ'daki Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı

Kapaklı'daki yapı kimyasalları fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 15:52
Tekirdağ'daki Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı

Yangın Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir yapı kimyasalları üretim fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Bahçeağıl Mahallesi'nde meydana gelen olayda, çalışanlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Müdahale Ekipleri Olay Yerinde

Yangına müdahale için bölgeye itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Fabrika, hem araç hem de yaya girişine kapatıldı ve güvenlik tedbirleri kapsamında halk bölgeden uzaklaştırıldı.

Yangının Nedeni Üzerine Açıklama

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Ancak fabrikanın kullanılamaz hale geldiği bildirildi ve bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Vali ve Belediye Başkanından Açıklama

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ve İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Vali Soytürk, yaptığı açıklamada, "Yangının elektrikle ilgili bir gaz kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait 15, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nden 2, Orman Bölge Müdürlüğü’nden ise 5 araç yangın söndürme çalışmaları için destek sağladı. Yangının başka alanlara yayılmaması için emniyet güçleri de güvenlik önlemlerini artırdı," dedi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapı kimyasalları üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye...

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapı kimyasalları üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapı kimyasalları üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye...

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapı kimyasalları üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapı kimyasalları üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye...

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapı kimyasalları üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapı kimyasalları üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye...

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapı kimyasalları üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapı kimyasalları üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye...

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapı kimyasalları üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapı kimyasalları üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye...

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapı kimyasalları üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapı kimyasalları üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye...

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapı kimyasalları üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

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