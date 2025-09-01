Tekirdağ Kapaklı'da Silahla Öldürme: Zanlı O.A. Tutuklandı

Olayın ayrıntıları

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'nde bir tarlada park halinde bulunan araçta hareketsiz şekilde görülen bir kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma ekipleri'ne bildirildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, şahsın silahla vurulduğu tespit edildi. Yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kişinin M.U olduğu kaydedildi.

Olay yeri incelemelerinin ardından M.U'nun cenazesi Kapaklı Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli O.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

M.U'nun cenazesi, Veliköy Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Veliköy Mezarlığı'na defnedildi.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde otomobilde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden M.U'nun cenazesi, Veliköy Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Veliköy Mezarlığı'na defnedildi.