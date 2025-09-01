DOLAR
41,12 0,14%
EURO
48,19 -0,06%
ALTIN
4.596,34 -0,74%
BITCOIN
4.483.807,04 0,06%

Tekirdağ Kapaklı'da Silahla Öldürme: Zanlı O.A. Tutuklandı

Tekirdağ Kapaklı'da park halindeki araçta ölü bulunan M.U'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan O.A., adliyeye sevk edilip tutuklandı. Cenaze Veliköy'de defnedildi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 16:35
Tekirdağ Kapaklı'da Silahla Öldürme: Zanlı O.A. Tutuklandı

Tekirdağ Kapaklı'da Silahla Öldürme: Zanlı O.A. Tutuklandı

Olayın ayrıntıları

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'nde bir tarlada park halinde bulunan araçta hareketsiz şekilde görülen bir kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma ekipleri'ne bildirildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, şahsın silahla vurulduğu tespit edildi. Yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kişinin M.U olduğu kaydedildi.

Olay yeri incelemelerinin ardından M.U'nun cenazesi Kapaklı Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli O.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

M.U'nun cenazesi, Veliköy Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Veliköy Mezarlığı'na defnedildi.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde otomobilde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden M.U'nun...

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde otomobilde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden M.U'nun cenazesi, Veliköy Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Veliköy Mezarlığı'na defnedildi.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde otomobilde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden M.U'nun...

İLGİLİ HABERLER

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı
2
Siverek'te Evinde Silahlı Saldırı: Mehmet Buğdaycı Öldü
3
Roma'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü Kutlandı
4
Kayseri Talas'ta Tartışma Kanlı Bitti: Apartman Görevlisi Bıçaklanarak Öldü
5
Kurtuluş Yolunda Türkülerimiz — İDTHMK Konseri 4 Eylül'de AKM'de
6
Promosyon Rekoru: QNB Finansbank 111 bin 500 TL Ödeyecek
7
Defense News Top 100'de 5 Türk Şirketi: ASELSAN 43, TUSAŞ 47

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark