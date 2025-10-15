Tekirdağlı Müzisyen Ahmet Merih Çelik Bozuk Yolları Davulla Maniyle Protesto Etti

Tekirdağlı Müzisyen Bozuk Yolları Davulla Maniyle Protesto Etti

Başvuruya rağmen onarım yapılmadığını iddia etti

Tekirdağlı müzisyen Ahmet Merih Çelik, başvurularına rağmen belediyenin yolları onarmadığını belirterek yaşadığı mağduriyeti davul çalıp mani söyleyerek kamuoyuna taşıdı.

Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşadığı Aydoğdu Mahallesinde yolların bozuk olması nedeniyle sıkıntı yaşandığını söyledi. Pek çok kez Süleymanpaşa Belediyesine bildirimde bulunduklarını ancak bir iyileştirme yapılmadığını ifade etti.

Bir müzisyen olarak çevre sakinlerinin derdini müzik yoluyla getirmek istedim. Başvuru yapmamıza rağmen yollarımızda bir iyileştirme yapmadılar. Yağmur sonrası çamur içerisinde kalıyoruz, yollarda çukurlar var, mağduruz.

İnşaatlar olduğu için bir asfalt dökme olayı olmayabilir bunu da anlıyoruz ama en azından bizim mağduriyetimizi giderecek, çamuru yok edecek bir hizmet istiyoruz. En azından bir mıcır dökülebilir. En ufak bir yağmurda bütün sokaklar çamur oluyor.

Çelik, ardından kendi yazdığı maniyi davul eşliğinde okuyarak protestosunu sürdürdü. Mani şu sözlerden oluşuyordu:

Tekirdağ canımız memleket / Yağmur yağınca yollar oluyor felaket / Volkan Başkanım duy sesimizi / Yollar çamur kıyamet

Medyanın da dikkatini çeken performansıyla bilinen ve zaman zaman sıra dışı eylemleriyle gündeme gelen Çelik, "Çılgın davulcu" lakabıyla tanınıyor. Daha önce denizin altında, havada paraşütle ve kayak yaparken davul çalmasıyla adını duyurmuştu.

