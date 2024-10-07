TEKNOFEST Adana'da Dünya Drone Şampiyonası Rüzgarı Esti

TEKNOFEST Adana'da Dron Pilotları Yeteneklerini Sergiledi

TEKNOFEST 2023 kapsamında düzenlenen World Drone Cup, dünyanın dört bir yanından gelen pilotlarla Adana'da büyük bir heyecan yarattı. Japonya'dan Yuki Hashimoto, bu yılın şampiyonu olarak birinciliği elde etti.

Uluslararası Katılım ve Rekabet

32 farklı ülkenin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, 32 sporcu mücadelesini sergiledi. Özel parkurlarda yarışan dron pilotları, kendi tasarımlarını ve montajlarını yaptıkları dronlarla zorlu bir yarış sergiledi.

Ödüller ve Yarışmanın Detayları

TEKNOFEST Adana'da gerçekleşen bu yılki yarışmanın ikincisi Marvin Schapper (Liechtenstein), üçüncüsü ise Chun Yan Kwan (Çin) oldu. Kazananlar toplamda 240 bin TL ödülün sahibi oldular.

Türkiye'yi Temsil Eden Pilot

Türkiye'yi temsil eden Nazım Tüzün, TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nda büyük bir başarı kaydettikten sonra World Drone Cup'ta 15. sırada yer aldı. Bu şampiyonada 16 Türk yarışmacı mücadele etti ve toplamda 120 bin TL ödül dağıtıldı.

Genç Yetenekler ve Siber Güvenlik

9 yaşındaki Woravit Subsri (Tayland), bu yılki etkinliğin en genç dron pilotu olarak dikkat çekti. STM, gençler için sunduğu siber güvenlik odasıyla, katılımcılara interaktif deneyim fırsatları sundu.

Yüksek İkili Liderlik ve Olayı Yerinden İzleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve birçok üst düzey yetkili, yarışmayı yerinde takip ederek pilotlara destek oldular.

TEKNOFEST Adana'da gençler teknoloji ve mühendislik alanında yeteneklerini geliştirme fırsatı buldular. STM'nin sunduğu olanaklarla, öğrenciler hayallerindeki projeleri gerçeğe dönüştürme yolunda adımlar attılar.

TEKNOFEST kapsamında STM'nin yürütücülüğünü üstlendiği ve 32 farklı ülkeden 32 sporcunun mücadele ettiği Dünya Drone Şampiyonası'nda (World Drone Cup) dünyanın en iyi dron pilotları belli oldu.

TEKNOFEST kapsamında STM'nin yürütücülüğünü üstlendiği ve 32 farklı ülkeden 32 sporcunun mücadele ettiği Dünya Drone Şampiyonası'nda (World Drone Cup) dünyanın en iyi dron pilotları belli oldu.

TEKNOFEST kapsamında STM'nin yürütücülüğünü üstlendiği ve 32 farklı ülkeden 32 sporcunun mücadele ettiği Dünya Drone Şampiyonası'nda (World Drone Cup) dünyanın en iyi dron pilotları belli oldu.

TEKNOFEST kapsamında STM'nin yürütücülüğünü üstlendiği ve 32 farklı ülkeden 32 sporcunun mücadele ettiği Dünya Drone Şampiyonası'nda (World Drone Cup) dünyanın en iyi dron pilotları belli oldu.