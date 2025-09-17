TEKNOFEST İstanbul'da 'Alan': KÜME'nin Yerli ve Özgün Tasarım Platformu

KÜME'nin 'Alan' etkinliği, TEKNOFEST İstanbul'da yerli ve özgün tasarımları, araştırmacı mekansal kurguyla ve marka iş birlikleriyle buluşturuyor.

Kültür Medeniyet Vakfı (KÜME) tarafından TEKNOFEST kapsamında hayata geçirilen 'Alan', tasarım dünyasına yenilikçi ve düşünsel bir bakış sunuyor. Festival, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde; Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji etkinliği TEKNOFEST'te, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Etkinlikler ve Sahne Programı

TEKNOFEST'in ilk gününde 'Alan' sahnesinde; reklamdan oyuna, animasyondan grafiğe kadar farklı disiplinlerden konuşmacılar, tasarım odaklı ilham verici sunumlar gerçekleştirdi. Ziyaretçiler, tasarımın mesleki pratiğin ötesindeki entelektüel ve kültürel boyutlarını keşfetme fırsatı buldu.

Bir Medeniyet Tasavvuru Olarak 'Alan'

Yetkililerden alınan bilgiye göre 'Alan' sadece estetik bir uğraş alanı değil; modern dünyanın çevresel krizleri, dijital yabancılaşma ve kültürel tekdüzeliğe karşı bir medeniyet inşa aracı olarak kurgulandı. Mekansal kurgu, araştırma çizgisi yaklaşımından esinlenerek ziyaretçilere çizgilerle örülmüş, akışkan bir mekan düzeni içinde dijital dünyada tasarımın serüvenini deneyimletiyor.

Kurumsal İş Birlikleri ve Amaç

'Alan', Türkiye'nin önde gelen kurum ve markalarını tasarım teması etrafında bir araya getiriyor: Baykar, Ziraat Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, AA Podcast, Darphane, Karaca, Arzum, Çilek Mobilya, Nun Mimarlık, BKIW, NETCO ve yerli sosyal medya mecrası NSosyal. Bu iş birlikleriyle KÜME, tasarımı yalnızca işlevsel üretim alanı olarak değil, aynı zamanda bir medeniyet tasavvurunun taşıyıcısı olarak konumlandırmayı hedefliyor.

'Alan', TEKNOFEST İstanbul'da yerli ve özgün pratikleri görünür kılan bir sergileme ve karşılaşma alanı olarak, Türkiye'de tasarımın entelektüel ve kültürel kapasitesini güçlendirmeyi; genç yaratıcıların üretimlerini kamusal düzeyde görünür kılmayı amaçlıyor.

