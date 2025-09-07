TEKNOFEST Roket Yarışması'nda Dünyada Bir İlk: Üç Roket Aynı Anda Ateşlendi

TEKNOFEST finalinde Aksaray'da üç roket aynı anda ateşlendi; 1175 başvurudan 76 takım finallere kaldı, yarışma 7 gün sürdü.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 23:05
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 23:19
Final etabında tarihi anlar yaşandı

Roketsan yürütücülüğündeki TEKNOFEST Roket Yarışması'nın son gününde, Aksaray'da üç ayrı roket aynı anda ateşlendi. TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, NSosyal hesabından "Dünyada yine bir ilk! TEKNOFEST Roket Yarışması'nda aynı anda üç roket ateşlendi!" paylaşımıyla gelişmeyi duyurdu.

TEKNOFEST hesabından yapılan paylaşımda ise "Tarih yazmak bizim işimiz! Dünyada bir ilk: Üç roket aynı anda ateşlendi!" ifadeleri kullanıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve Roketsan işbirliğiyle gerçekleştirilen ve 7 gün süren yarışmanın finali tamamlandı. Final etabı, Aksaray'da kurulan Roket Atış Alanı'nda gerçekleştirildi ve takımlar zorlu görevleri yerine getirdi.

Bu yıl yarışmaya başvuran 1175 takımdan 76 takım Aksaray'da düzenlenen finallere katılmaya hak kazandı.

Yarışma; havacılık, uzay ve teknoloji alanlarında toplumda farkındalık oluşturmayı, ilgili gençleri desteklemeyi, geleceğin teknolojileri üzerinde araştırma yapmaya teşvik etmeyi ve profesyonel tasarım süreçlerine aşina olmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Finalde yarışan takımlar ve asgari irtifa gereksinimleri şöyle gerçekleşti: 25 takım lise (asgari 4 bin feet), 24 takım orta irtifa (asgari 8 bin feet), 19 takım yüksek irtifa (asgari 15 bin feet), 3 takım uluslararası (asgari 8 bin feet), 3 takım zorlu görev (asgari 15 bin feet) ve 2 takım özgün hibrit yakıtlı motora sahip roket (asgari 8 bin feet).

Bu yıl yarışmaya iki yeni kategori eklendi: "uluslararası" kategori ve "özgün hibrit yakıtlı motora sahip roket" kategorisi. Yarışmaya katılan ekipler, roket entegrasyon ve ateşleme, aviyonik, mekanik ve elektronik alanlarında yetkinliklerini geliştirdi.

Uluslararası kategoriye başvuru yapıp finalist olan Malezyalı 3 takım da finalde roket atışlarını gerçekleştirdi.

