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TEKNOFEST Tarım Teknolojileri Yarışması'na Başvurular Devam Ediyor

TEKNOFEST Tarım Teknolojileri Yarışması'na başvurular 20 Şubat'a kadar sürüyor. Lise ve üniversite öğrencileri projeleri ile katılabiliyor.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 12:03
TEKNOFEST Tarım Teknolojileri Yarışması'na Başvurular Devam Ediyor

TEKNOFEST Tarım Teknolojileri Yarışması'na Başvurular Devam Ediyor

Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören öğrencilere açık olan TEKNOFEST Tarım Teknolojileri Yarışması'na başvurular devam ediyor.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında T3 Vakfı tarafından düzenlenen bu yarışma, katılımcıların teknolojiyi kullanarak tarım ve hayvancılıktaki problemlere innovative çözümler geliştirmelerini hedefliyor. Başvurular, lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve mezunları için açık tutuluyor.

Tarımda Yenilikçi Fikirler İçin Fırsat

Tarımın geleceğini şekillendirecek yenilikçi fikirlerin yarıştığı bu etkinlik, gençleri bitkisel ve hayvansal üretimden su ürünlerine kadar geniş bir yelpazede teknolojik çözümler üretmeye davet ediyor.

Yarışmada bilgisayar bilimi, mekanik, elektrik-elektronik ve yazılım tabanlı projelerin geliştirilmesi teşvik edilmekte. Amacı, sürdürülebilir tarım teknolojilerinin üretim süreçlerine entegrasyonu, kaynakların verimli kullanılması, ürün kalitesinin artırılması ve çevresel etkilerin en aza indirilmesi olarak belirlenmiştir.

Akıllı Tarım Uygulamaları Ön Planda

Yarışmada öne çıkan konulardan biri de akıllı tarım uygulamaları. Yarışmacılardan, tarım süreçlerini daha verimli hale getiren, teknoloji entegrasyonunu destekleyen, insani ve çevre dostu çözümler sunmaları bekleniyor.

Ödüllerle Destekleniyor

Yarışmanın lise kategorisinde birinciye 70 bin TL, ikinciye 60 bin TL ve üçüncüye 50 bin TL ödül verilecek. Üniversite ve üzeri seviyede ise birincilere 80 bin TL, ikincilere 70 bin TL, üçüncülere 60 bin TL ödül dağıtılacak.

Yarışmaya başvurular için son tarih 20 Şubat olarak belirlenmiştir.

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