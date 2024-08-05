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Temmuz Enflasyon Rakamları Üzerine Değerlendirme

Bakan Şimşek, temmuz ayı enflasyon verilerini değerlendirerek olumlu gelişmelere dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 10:47
Temmuz Enflasyon Rakamları Üzerine Değerlendirme

Temmuz Enflasyon Rakamlarının Analizi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz 2023 dönemi enflasyon verilerini inceledi.

Dezenflasyon Hedefi ve Olumlu Sonuçlar

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek," ifadelerini kullandı.

Yıllık Enflasyondaki Düşüş

Temmuz ayı enflasyonu ile ilgili bilgileri aktaran Bakan Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamlar üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Yıllık enflasyondaki düşüşe dikkat çeken Bakan, temmuzda aylık enflasyonun geçici etkilerden kaynaklı olarak arttığını belirtti.

Önemli Oranlar

"Yıllık enflasyon, haziran ayına göre 9,8 puan azalarak yüzde 61,8'e geriledi," diyen Şimşek, fiyat istikrarını sağlama ve vatandaşların refahını kalıcı olarak artırma hedefinde olduklarını vurguladı.

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