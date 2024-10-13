Tendürek Dağı'ndaki Gizemli Kale 'Arap Zengi Kalesi' Olarak Tescillendi

Tendürek Dağı'ndaki Tarihi Kale Tescillendi

Van'ın Çaldıran ilçesinde, güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlar sonucunda terörden arındırılan Tendürek Dağı eteklerinde bulunan 11 odalı kalenin tescil süreci tamamlandı. Lav kayalarıyla çevrili bu gizemli yapı, uzmanların titiz incelemeleri sonucu 'Arap Zengi Kalesi' olarak kayıtlara geçti.

Kalenin Özellikleri ve Önemi

Tendürek Dağı'ndaki kale kalıntısı, Çaldıran ilçesine yaklaşık 20 kilometre mesafede, lav taşları arasında inşa edilen bazalt taşlarından oluşmaktadır. İncelemeler sonucu tespit edilen kalede, birbiriyle bağlantılı 11 oda, sarnıç, sur duvarları ve gözetleme kulesi bulunmaktadır. Bu alan, tarihi sit bölgesi olarak belirlenmiş ve koruma altına alınmıştır.

Uzmanlardan Açıklama

Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yapılan ön çalışmalarda kalenin Orta Çağ dönemine ait olduğunu tespit ettik" dedi. Çavuşoğlu, ayrıca kale ile ilgili tüm bulguların envantere kaydedildiğini ve bunun bölge turizmine önemli bir katkı sağlayacağını vurguladı.

Turizm ve Tarih Açısından Değerli

Çavuşoğlu, kalenin tescil edilmesiyle birlikte, buranın bölge turizmi açısından da bir cazibe merkezi haline geleceğini ifade etti. Özellikle tarihi İpekyolu güzergahında yer alması ve stratejik konumuyla kalenin eski dönemlerde sığınak olarak kullanıldığını belirtti. "Burası, geçmişte güvenli bir sığınak işlevi görmüştür" şeklinde ekledi.