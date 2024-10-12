Teröristlere Ait Yaşam Malzemeleri Ele Geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda Önemli Bir Başarı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağarada çok sayıda yaşam ve ilk yardım malzemesinin ele geçirildiğini duyurdu.

Ele Geçirilen Malzemeler Kullanılamaz Hale Getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kahramanca ve fedakarca mücadele eden Mehmetçiklerimiz, arama tarama faaliyetleri sırasında teröristlere ait çok sayıda yaşam ve ilk yardım malzemesini ele geçirerek kullanılamaz hale getirdi" denildi.

Mağara Yapısı ve İçerik Analizi

Paylaşımda, ele geçirilen mağaranın görüntüleri de yer aldı. Demir kapı ile korunmuş olan bu mağarada, yaklaşık 10 metre uzunluğunda ve bir insanın yürüyebileceği yükseklikte bir koridor yer alıyor. Koridorun bitiminde ikinci bir çıkışa açılan alan, içerisinde banyo, tuvalet ve çamaşır makinesi barındırıyor.

Raflarda un, şeker ve bakliyat gibi yaşam malzemelerinin istiflendiği bölümlerin yanı sıra bir mutfak da bulunmaktadır. Mutfağın ardından, 30 basamaklı bir koridorla demir parmaklıklı üçüncü bir çıkışa ulaşılabilir. Bu çıkıştan önce, mağaranın içinde ikinci bir yaşam alanı, yatak, battaniye ve güvenlik kameralarının kayıtlarını izlemeye yarayan bir televizyon içermektedir.

Diğer Malzemeler

Mağarada ayrıca, jeneratör, kazı malzemeleri ve kum torbaları gibi çeşitli malzemelerin bulunduğu belirtilmektedir.