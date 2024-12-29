Texas ve Mississippi'de Kasırga Felaketi: 2 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Texas ve Mississippi'de Kasırga Felaketi

ABD'nin güneyinde bulunan Texas ve Mississippi eyaletlerinde meydana gelen çok sayıda kasırga ve fırtına, iki eyalette de can kaybına yol açtı. Her iki eyalette birer kişinin hayatını kaybettiği olayda, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Acil Durum Yönetimi Açıklamaları

Mississippi Acil Durum Yönetim Ajansı ve Texas'ın Brazoria İlçe Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamalara göre, kasırgalar nedeniyle birçok evin çatısı uçtu ve ciddi hasar oluştu. Yaralı sayısı henüz kesin olarak belirlenememiş olmakla birlikte, bazı yaralıların durumunun ağır olduğu ifade ediliyor.

Elektrik Kesintileri ve İlerleyen Tehlike

Fırtınalar sonucunda devrilen ağaçlar nedeniyle bölgede elektrik kesintileri yaşandı. PowerOutage.us verilerine göre Mississippi'de 55 bin, Alabama'da 17 bin, Georgia'da ise 21 binden fazla abone elektriksiz kaldı.

Ulusal Hava Durumu Servisi Uyarıları

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Texas ve Mississippi kıyılarında etkili olan kasırga ve fırtınaların doğuya doğru Alabama eyaletine hareket ettiği bilgisini paylaştı. NWS, Georgia ve Florida eyaletlerinin de bu hava olaylarından ciddi şekilde etkilenebileceği uyarısını yaptı.