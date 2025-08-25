DOLAR
TGC'den İsrail'e Kınama: Gazetecilerin Öldürülmesine Tepki

TGC, İsrail'in gazetecileri hedef aldığı saldırıları kınadı; Gazze'de ölen gazeteci sayısının 244'e yükseldiğini ve İsrail'in soykırımdan vazgeçmesi çağrısını yineledi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 17:00
TGC'den İsrail'in Gazetecileri Hedef Almasına Sert Kınama

TGC'nin Yazılı Açıklaması

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), gazetecilerin öldürüldüğü İsrail saldırılarını kınayarak, İsrail'i soykırımdan vazgeçmeye çağırdı.

Yazılı açıklamada, İsrail'in uluslararası uyarılara rağmen gazetecileri hedef aldığı ve tutukladığı belirtildi. Açıklamada ayrıca İsrail'in insan hakları ihlallerini gizlemeye çalıştığı vurgulandı.

Açıklamada şu bilgiler paylaşıldı: "Filistin Gazeteciler Sendikasının açıklamasına göre, İsrail saldırılarında geçtiğimiz hafta gazeteci İslam Ali el-Kumi ve Halid el-Medhun öldürülmüştür. 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü ise Nasır Hastanesi'nin bombalanmasıyla Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabiave AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci olan Muaz Ebu Taha hayatını kaybetmiştir. 6 meslektaşımızı kaybetmiş olmaktan çok üzgünüz. Filistinli gazetecilerin ailelerine, arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz, acılarını paylaşıyoruz. İsrail'in son saldırılarıyla birlikte Gazze'de öldürülen gazetecilerin sayısı 244'e yükselmiştir. Bu gazetecilere yönelik soykırımdır."

Açıklamada ayrıca, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 62 bin 622 Filistinlinin öldürüldüğü, 157 bin 673 kişi yaralandığı ve İsrail yardımları engellediği için açlık nedeniyle ölümlerin başladığı aktarıldı.

Açıklama, yaşananların insanlık için utanç tablosu olduğunu vurguladı ve uluslararası aktörlere çağrı yaptı: "Uluslararası toplumu en kısa sürede barışın sağlanması, İsrail Ordusu'nun masum sivillere, sağlık çalışanlarına ve gazetecilere yönelik saldırılarının son bulması için çok daha etkili adımlar atmaya davet ediyoruz. İsrail'in sivil halka, sağlık çalışanlarına ve gazetecilere yönelik saldırılarını kınıyoruz. İsrail gazetecilere yönelik soykırımdan vazgeçmelidir."

