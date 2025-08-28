DOLAR
41,04 0,02%
EURO
48,11 -0,61%
ALTIN
4.508 -0,61%
BITCOIN
4.627.947,1 -0,44%

The American Conservative: Türkiye'nin Bölgesel Gücü Son Asrın Zirvesinde

TAC, Türkiye'nin dış politika ve savunma üretimindeki başarılarla son bir asrın en güçlü dönemine ulaştığını; İHA'ların etkisi ve bölgesel girişimler öne çıktı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 19:10
The American Conservative: Türkiye'nin Bölgesel Gücü Son Asrın Zirvesinde

The American Conservative dergisi: Türkiye'nin bölgesel gücü son asrın zirvesinde

The American Conservative (TAC) dergisinin Eylül-Ekim 2025 sayısında yayımlanan "Türkiye'nin Uzun Vadeli Oyunu" başlıklı makale, Ankara'nın son dönemdeki dış politika hamleleri ve savunma sanayindeki atılımlarının ülkeyi bölgesel bir güce dönüştürdüğünü değerlendiriyor.

Makalede öne çıkan tespitler

Makale, Osmanlı devletinin son dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş dönemine dair değerlendirmeler yaptıktan sonra, Türkiye'nin NATO içinde "en büyük iki silahlı gücünden biri" olduğuna dikkat çekiyor. Ayrıca Ankara'nın dış politika alanında ve savunma sistemleri üretiminde kaydettiği ilerlemeler vurgulanıyor.

İHA'ların rolü ve Avrupa'daki yankıları

Makalede, Türk insansız hava araçlarının (İHA) desteğinin "Ukrayna'nın, Kiev'e doğru ilerleyen Rus gücünü dengelemesine" yardımcı olduğu, bunun da "Avrupa çevrelerinde büyük bir itibar artışı" sağladığı belirtildi. Yazıda, Fransa ve Almanya'nın savaştan sonra Türkiye'yi Ukrayna'ya barış gücü göndermeye davet etmeyi değerlendirdiği; ayrıca "İngiltere, Türkiye'ye Eurofighter jetleri satmayı planlıyor." ifadesine yer verildi.

Bölgesel müdahaleler ve sonuçları

Türkiye'nin terör örgütü PKK'yı "askeri olarak yendiğine" işaret edilen makalede, "Ankara'nın desteği, Suriye'deki dengeleri bozguna uğrattı ve Suriye'de Baasçılığın çöküşüne neden oldu." değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği aktif destekle "Ermenistan'ın hezimetine" yol açtığı ve bunun "çok kutupluluğun hüküm sürdüğü yeni çağdaki bir savaşta ilk toprak fethine yol açtığı" yorumu yer aldı. Makale, Türk İHA'larının bölgede stratejik etki ürettiğini vurguluyor.

Liderlik, söylem ve algı

Makalede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politikanın ülke içi ve dışı kamuoyuna aktarılmasında kullandığı özel üsluba dikkat çekiliyor. Yazıda şu ifade öne çıkarılıyor: "Türkiye'nin bölgesel gücü neredeyse bir asırdır görülmemiş bir zirveye ulaştı. Tarihte eski bir büyük gücün böyle bir forma geri dönmesi nadirdir."

Bölgesel güç dengeleri ve diğer aktörler

Makalede ayrıca İsrail'in "hegemonik özlemlere" sahip olduğu, Gazze ve Batı Şeria'da "tam bir imha savaşı" yürüttüğü belirtildi. Bölgedeki İran gücünün zayıfladığı savunulan yazıda, "Türkiye'nin (Suriye'nin) kuzeydeki yükselişi, kaçınılmaz olarak 'Büyük İsrail' özlemleriyle çatışıyor." ifadesi kullanıldı.

Kamuoyu ve caydırıcılık

Temmuz 2025'te düzenlenen bir anketin sonuçlarına da yer verilen makalede, "Türklerin önemli bir çoğunluğunun artık Türkiye için bağımsız bir nükleer caydırıcılık sistemini desteklediği" belirtildi. Makale ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsrail ile İran arasında 13-24 Haziran 2025 tarihlerinde yaşanan ve kamuoyunda "12 Gün Savaşı" olarak anılan çatışma dönemindeki konuşmasından alıntıyla "Barış istiyorsan, cenge her zaman hazır olmalısın." ifadesine atıfta bulunuyor.

The American Conservative dergisinin, Washington merkezli American Ideas Institute düşünce kuruluşu tarafından iki ayda bir yayımlandığı da makalede hatırlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Binali Yıldırım: TBMM'de "Terörsüz Türkiye" için Milli Dayanışma Komisyonu
2
Murat Emir: Milli Dayanışma Komisyonu 'Terörsüz Türkiye' İçin Çerçeve Bekliyor
3
Merz: Rus tehdidi Baltık Denizi'nde gerçek — Almanya NATO savunmasını güçlendiriyor
4
Rutte: Rusya Konusunda Naif Olunamaz — Kiev Saldırıları
5
Konya Karatay'da Baba ve 11 Yaşındaki Oğlunu Öldüren Zanlı Tutuklandı
6
Çanakkale Ayvacık'ta 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı
7
Ankara'da 12 Yaşındaki Kız Çocuğuna İstismar İddiası: Ç.E. Tutuklandı

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi