The American Conservative: Türkiye'nin Bölgesel Gücü Son Asrın Zirvesinde

The American Conservative dergisi: Türkiye'nin bölgesel gücü son asrın zirvesinde

The American Conservative (TAC) dergisinin Eylül-Ekim 2025 sayısında yayımlanan "Türkiye'nin Uzun Vadeli Oyunu" başlıklı makale, Ankara'nın son dönemdeki dış politika hamleleri ve savunma sanayindeki atılımlarının ülkeyi bölgesel bir güce dönüştürdüğünü değerlendiriyor.

Makalede öne çıkan tespitler

Makale, Osmanlı devletinin son dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş dönemine dair değerlendirmeler yaptıktan sonra, Türkiye'nin NATO içinde "en büyük iki silahlı gücünden biri" olduğuna dikkat çekiyor. Ayrıca Ankara'nın dış politika alanında ve savunma sistemleri üretiminde kaydettiği ilerlemeler vurgulanıyor.

İHA'ların rolü ve Avrupa'daki yankıları

Makalede, Türk insansız hava araçlarının (İHA) desteğinin "Ukrayna'nın, Kiev'e doğru ilerleyen Rus gücünü dengelemesine" yardımcı olduğu, bunun da "Avrupa çevrelerinde büyük bir itibar artışı" sağladığı belirtildi. Yazıda, Fransa ve Almanya'nın savaştan sonra Türkiye'yi Ukrayna'ya barış gücü göndermeye davet etmeyi değerlendirdiği; ayrıca "İngiltere, Türkiye'ye Eurofighter jetleri satmayı planlıyor." ifadesine yer verildi.

Bölgesel müdahaleler ve sonuçları

Türkiye'nin terör örgütü PKK'yı "askeri olarak yendiğine" işaret edilen makalede, "Ankara'nın desteği, Suriye'deki dengeleri bozguna uğrattı ve Suriye'de Baasçılığın çöküşüne neden oldu." değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği aktif destekle "Ermenistan'ın hezimetine" yol açtığı ve bunun "çok kutupluluğun hüküm sürdüğü yeni çağdaki bir savaşta ilk toprak fethine yol açtığı" yorumu yer aldı. Makale, Türk İHA'larının bölgede stratejik etki ürettiğini vurguluyor.

Liderlik, söylem ve algı

Makalede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politikanın ülke içi ve dışı kamuoyuna aktarılmasında kullandığı özel üsluba dikkat çekiliyor. Yazıda şu ifade öne çıkarılıyor: "Türkiye'nin bölgesel gücü neredeyse bir asırdır görülmemiş bir zirveye ulaştı. Tarihte eski bir büyük gücün böyle bir forma geri dönmesi nadirdir."

Bölgesel güç dengeleri ve diğer aktörler

Makalede ayrıca İsrail'in "hegemonik özlemlere" sahip olduğu, Gazze ve Batı Şeria'da "tam bir imha savaşı" yürüttüğü belirtildi. Bölgedeki İran gücünün zayıfladığı savunulan yazıda, "Türkiye'nin (Suriye'nin) kuzeydeki yükselişi, kaçınılmaz olarak 'Büyük İsrail' özlemleriyle çatışıyor." ifadesi kullanıldı.

Kamuoyu ve caydırıcılık

Temmuz 2025'te düzenlenen bir anketin sonuçlarına da yer verilen makalede, "Türklerin önemli bir çoğunluğunun artık Türkiye için bağımsız bir nükleer caydırıcılık sistemini desteklediği" belirtildi. Makale ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsrail ile İran arasında 13-24 Haziran 2025 tarihlerinde yaşanan ve kamuoyunda "12 Gün Savaşı" olarak anılan çatışma dönemindeki konuşmasından alıntıyla "Barış istiyorsan, cenge her zaman hazır olmalısın." ifadesine atıfta bulunuyor.

The American Conservative dergisinin, Washington merkezli American Ideas Institute düşünce kuruluşu tarafından iki ayda bir yayımlandığı da makalede hatırlatıldı.