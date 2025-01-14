THY, İstanbul-Bingazi Seferlerine 10 Yıl Aradan Sonra Yeniden Başladı

Türk Hava Yolları, İstanbul-Bingazi seferlerini 10 yıl aradan sonra haftada 3 gün gerçekleştirmeye başladı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 14:18
THY, İstanbul-Bingazi Seferlerine 10 Yıl Aradan Sonra Yeniden Başladı

THY, İstanbul-Bingazi Uçuşlarına Yeniden Başladı

Türk Hava Yolları (THY), 10 yıl aradan sonra İstanbul-Bingazi seferlerini yeniden başlattı. Seferin ilk uçağı, İstanbul Havalimanı’ndan sabah saatlerinde kalkarak yaklaşık 2,5 saatlik bir yolculuğun ardından Bingazi'deki Benina Uluslararası Havalimanı'na indi. Uçaktaki yolcular, çiçeklerle karşılandı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den Açıklamalar

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, havalimanındaki törende gerçekleştirdiği konuşmada, Bingazi seferlerinin yeniden başlamasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Haftada 5 sefer düzenlediğimiz Trablus uçuşları ile birlikte Libya’daki haftalık uçuş sayımız 8’e çıkmıştır" ifadelerini kullandı. Ekşi, ayrıca, önümüzdeki dönemde sefer sayılarını ve yeni uçuş noktalarını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Global Uçuş Ağı ve Misyon

Ekşi, THY'nin 6 kıtada 131 ülke ve 352 destinasyona hizmet verdiğini vurgulayarak, "İnsanlar, ülkeler ve kıtalar arasında köprüler kurma misyonumuz doğrultusunda yolcularımıza sürekli yeni yerler keşfetme fırsatları sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Yolcu Deneyimi ve Misafirperverlik

Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı olarak, 492 uçaklık genç bir filoya sahip olduklarını belirten Ekşi, uçak içi eğlence sistemleri, konforlu koltuklar ve Türkiye’nin misafirperverliğini temsil eden THY ailesi ile eşsiz bir seyahat deneyimi sunduklarını ifade etti.

Önemli Katılımcılar ve Tören Detayları

Törende, Dışişleri Bakanlığı Doğu ve Güney Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Elif Çomoğlu Ülgen de yer alarak seferlerin hayırlı olmasını temenni etti. Ayrıca, göç politikaları ve vize işlemleri genel müdürü Fatma Ceren Yazgan ile Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç de etkinliğe katıldı. Törenin sonunda pasta kesildi ve hediyeler takdim edildi.

Sefer Günleri

Yeni seferler, salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün icra edilecektir.

THY uçağı, 10 yıl aradan sonra yeniden başlatılan Bingazi'ye sefer için İstanbul Havalimanı'ndan...

THY uçağı, 10 yıl aradan sonra yeniden başlatılan Bingazi'ye sefer için İstanbul Havalimanı'ndan sabah saatlerinde hareket etti. Libya'nın Bingazi kentine yapılan ilk seferde yer alan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Havalimanında düzenlenen törende konuşma yaptı.

THY uçağı, 10 yıl aradan sonra yeniden başlatılan Bingazi'ye sefer için İstanbul Havalimanı'ndan...

THY uçağı, 10 yıl aradan sonra yeniden başlatılan Bingazi'ye sefer için İstanbul Havalimanı'ndan sabah saatlerinde hareket etti. Libya'nın Bingazi kentine yapılan ilk seferde yer alan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Havalimanında düzenlenen törende konuşma yaptı.

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