THY Uçakları 89 Emniyet Denetimini Başarıyla Geçti

THY uçakları, son 12 ayda yurt dışında 36 ülke ve 61 meydanda yapılan 89 SAFA emniyet denetiminden 0,378 bulgusuzluk oranıyla başarıyla geçti.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 12:29
THY Uçakları 89 Emniyet Denetimini Başarıyla Geçti

Türk Hava Yolları uçaklarının, yurt dışında gerçekleştirilen emniyet denetimlerinden başarıyla çıktığı açıklandı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi yaptığı paylaşımda, havacılık güvenliğinde elde edilen olumlu sonuca dikkat çekti.

Ekşi, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Son 12 ayda yurt dışında 36 ülke ve 61 meydanda uçaklarımıza yapılan 89 emniyet denetlemesinde 0,378 bulgusuzluk oranı ile SAFA programında iyi bir netice aldık. Emniyet, konfor ve güvenle sizlere hayırlı yolcuklar diliyoruz."

SAFA denetimleri

SAFA, yabancı uçaklara yapılan güvenlik değerlendirmesini ifade eder ve yabancı hava yolu işletmelerinin Avrupa Birliği ülkeleri arasında gerçekleştirdikleri operasyonlarda, uçağın kalkışından önce diğer ülkelerce yapılan denetimleri kapsar.

Bu denetimlerde; bakım ve uçuşa elverişlilik kontrollerinden farklı olarak, hava araçlarının uçuş emniyeti açısından uluslararası gerekliliklere uyup uymadığı incelenir. Uçağın fiziksel durumu, kokpit ve kabin düzenlemeleri ile yolcuların uçuş güvenliğini sağlayacak kuralların uygulanması önceliklidir.

