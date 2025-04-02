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Ticaret Bakanı Bolat, Boykot Çağrılarına Rağmen Esnafı Destekledi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, boykot çağrılarına karşı esnafı ziyaret edip alışveriş yaparak destek verdi.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 11:12
Ticaret Bakanı Bolat, Boykot Çağrılarına Rağmen Esnafı Destekledi

Ticaret Bakanı Bolat, Boykot Çağrılarına Rağmen Alışveriş Yaptı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün yapılan "boykot çağrılarına" karşılık vererek esnafı ziyaret etti ve ürünler satın aldı. Ankara'nın Keçiören ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirerek kahvaltı yaptı ve alışverişte bulundu.

Ekonomiyi Durdurma Çabalarına Tepki

Bolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ankara'da bir pastanedesiniz. İçerisi müşterilerle dolu, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birileri Türkiye ekonomisini durdurma, ekonomiye zarar verme çabası içinde ama biz Türkiye ekonomisini 22 yılda, dolar bazında, 6,5 kat büyütmüş bir yönetimin mensuplarıyız. Bizim görevimiz ticareti, üretimi büyütmek, istihdamı artırmak. Bunu da başardık," şeklinde konuştu.

Alışveriş Yapma Çağrısı

Bakan Bolat, vatandaşlara "yarının alışverişini bugünden yapmaları" çağrısında bulundu ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Rakamları yükseltsinler ve Türkiye'de ticaretin büyüdüğünü göstersinler. İşverenlere de esnafa da çağrım, kendi tüketimlerini yarına bırakmasınlar. Böylece Türkiye ekonomisi nasıl dünyada çok büyük takdir görüyorsa, içeride de bugünü halkımızın iş, aş, refah düzeyi ve geleceğiyle alakalı milli ekonomimizi büyüteceğimiz bir gün olarak tarihe kazıyacağız. 2 Nisan, Türkiye ekonomisinde tarihi bir gün olacak. Yapanlar, üretenler kazanacak, yıkmaya, durdurmaya çalışanlar kaybedecek."

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