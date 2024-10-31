Ticaret Bakanı Bolat, Edirne'de Balkan İş ve Yatırım Forumu'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu

Ticaret Bakanı Bolat, Balkan İş ve Yatırım Forumu’nda Konuştu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Edirne'de düzenlenen Balkan İş ve Yatırım Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bolat, burada yaptığı konuşmada, "2024'ün ilk yarısında büyüme oranımız %3,8'dir. Üretim, istihdam ve yatırım odaklı güçlü kalkınma programımızın olumlu etkileri, ihracat performansımızda da kendini göstermektedir." dedi.

Foruma Katılım Memnuniyeti

Bakan Bolat, Edirne Valiliği'nin ev sahipliğinde, Ticaret Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın himayeleriyle düzenlenen forumda, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kosova ve Kuzey Makedonya'dan gelen bakanlar ile iş insanlarıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

İklim Değişikliği ve Ekonomik Büyüme

İklim değişikliğinin büyümeyi tehdit ettiğine dikkat çeken Bakan Bolat, Bosna-Hersek'teki sel felaketlerine de değinerek, durumu öğrenince geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ayrıca, 2023 ve 2024 yıllarında küresel ekonomik büyüme tahminlerine vurgu yaparak, 2023'teki büyümenin %3,2 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Bölgesel İşbirliğinin Önemi

Bolat, "Küresel olayları göz önünde bulundurarak bölgesel işbirliğimizin devamlılığı önemli. Savaşlar ve iklim değişikliği gibi tehditlerle mücadelede işbirliğimiz hayati önem taşıyor." dedi. Balkan politikalarının dört ana eksenini; siyasi diyalog, güvenlik, ekonomik entegrasyon ve çok kültürlü yapıların korunması olarak sıraladı.

Ticaret Hacmi ve Yatırımlar

Bakan Bolat, 2023 yılında Balkan ülkeleriyle toplam ticaret hacminin 34,3 milyar dolara ulaştığını ve 2024 itibarıyla bu rakamın %23 artışla 27,2 milyar dolara çıktığını bildirdi. Türkiye’den bölgeye yapılan yatırımların 3,1 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Türk Müteahhitlerinin Başarıları

2023 yılında Türkiye'den 2 milyar dolardan fazla yatırım yapıldığını dile getiren Bolat, Türk müteahhitlerin Balkanlar'daki 668 projede toplam 24,7 milyar dolarlık iş yaptığına dikkat çekti. Türk müteahhitlerinin, önemli projelerle uluslararası başarılarını sürdürdüğünü vurguladı.

Ekonomik Performans ve Dış Ticaret Açığı

Bakan Bolat, 2023 yılında Türkiye ekonomisinin ilk kez 1 trilyon dolar GSYH seviyesini aştığını belirtti. Ayrıca, dış ticaret açığının ilk 9 ayda %31,5 oranında azaldığını ifade etti. Hizmet ihracatının da %110 milyar dolara ulaşması hedefleniyor.

Forumun Önemi

Son olarak, Balkan Yatırım ve İş Forumu’nun ticaret ve yatırımlara yönelik işbirliği için önemli bir kilometre taşı olacağına inandığını sözlerine ekledi.

Konuşmasının ardından Bakan Bolat’a, Edirne Valisi Yunus Sezer tarafından özel bir tablo hediye edildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Edirne Valiliği ev sahipliğinde, Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) destekleriyle bir otelde gerçekleştirilen Balkan İş ve Yatırım Forumu'nda konuştu.