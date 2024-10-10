Ticaret Bakanı Bolat'ın Ağustos İş Gücü İstatistikleri Değerlendirmesi

Ticaret Bakanı Bolat, Ağustos 2023 İstatistiklerini Değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ağustos ayı iş gücü istatistiklerine dair önemli bilgiler paylaştı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, ihracattaki artış ve dış ticaret dengesindeki iyileşme, ülkenin ekonomik büyümesine ve istihdam artışına katkı sağlıyor.

İstihdamda Artış ve İşsizlikte Düşüş

Ağustos ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 78 bin kişi arttı, işsizlik ise 89 bin kişi azaldı. Bu gelişmeler sonucunda işsizlik oranı yüzde 8,5 seviyesine geriledi.

İhracatın Ekonomiye Etkisi

Bakan Bolat, ihracattaki artışın büyüme ve istihdam için bir motor görevi gördüğünü belirtti. Şunları ekledi:

"İhracattaki artış ve dış ticaret dengesindeki iyileşme ülkemizin büyümesine olduğu gibi istihdamın artışına da büyük katkı sağlamaktadır. Bu anlamda, Bakanlığımızın ihracatı artırıcı ve özellikle yerli üretimi, haksız ve dampingli ithalata karşı koruma anlamında attığı adımların, aldığı tedbirlerin etkisini memnuniyetle görüyoruz."

Bakan Bolat, başarılı dış ticaret politikasına destek veren herkese teşekkür etti.