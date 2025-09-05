DOLAR
Ticaret Bakanı Ömer Bolat Rize'de: Vali ve Siyasi Kuruluşları Ziyaret Etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rize'de Vali İhsan Selim Baydaş'ı ziyaret edip projeler hakkında bilgi aldı; AK Parti ve MHP teşkilatları ile esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 15:08
Bakan Bolat, projeler hakkında bilgi aldı, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rize'de gerçekleştirdiği ziyaretlerde kentteki projeler ve saha çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bakan Bolat, Vali İhsan Selim Baydaş'ı makamında ziyaret ederek şehirdeki projelere ilişkin detayları dinledi.

AK Parti ve MHP İl Başkanlıkları'na yapılan ziyaretlerin ardından Bolat, Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafa hayırlı işler dileyip vatandaşlarla sohbet etti.

Ziyaretler sırasında Bakan Bolat'a Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Rize Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Öksüz, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer ve diğer ilgililer eşlik etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağda), Rize Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Bolat'ı, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş (solda) karşıladı.

