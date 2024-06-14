Ticaret Bakanlığı: Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadelede 2,3 milyar lira idari para cezası uygulandı

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN FİYAT ARTIŞLARINA VE STOKÇULUKA SERT MÜCADELE



Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışları ve stokçulukla mücadelede kararlı adımlarını sürdürüyor. Son 1,5 yılda yapılan denetimler sonucunda firmalara ve kişilere toplamda 2 milyar 331 milyon 949 bin lira idari para cezası uygulandı.

DENETİMLER VE UYGULANAN CEZALAR

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek ve stokçuluk faaliyetlerini engellemek amacıyla geniş çaplı saha çalışmaları ve mevzuat değişiklikleri hayata geçiriliyor. Bu kapsamda İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, sektörel bazda denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

SEKTÖREL DENETİMLERİN DETAYLARI

Otomotiv Sektörü Denetimleri

Otomotiv sektöründe yapılan denetimlerde, 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi kapsamında 51 milyon 930 bin lira, ilan kısıtlaması için 89 milyon 769 bin 614 lira, yetki belgesi düzenlemesi için ise 21 milyon 73 bin 515 lira olmak üzere toplamda 162 milyon 773 bin 129 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca stokçuluk faaliyetleri nedeniyle 823 gerçek ve tüzel kişiye 285 milyon 505 bin 988 lira ceza uygulandı.

Emlak Sektörü Denetimleri

Emlak sektöründe 1932 gerçek ve tüzel kişi denetlendi. Aykırılık tespit edilen 1447 firmaya toplamda 107 milyon 610 bin 682 lira idari para cezası verildi.

Kuyum Sektörü Denetimleri

Kuyum sektöründe ise 310 firma denetlenerek, 24 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulandı.

FİYAT DENETİMLERİ VE CEZALAR

Genel Müdürlük, fahiş fiyat artışlarıyla mücadele kapsamında sadece bu yıl 22 bin 520 gerçek ve tüzel kişiyi denetledi. Toplamda 37 bin 600 gerçek ve tüzel kişiye yönelik 235 milyon 188 bin 973 lira idari para cezası kesildi.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, tüketicilerin haklarını korumak amacıyla mesafeli sözleşmeler, abonelik sözleşmeleri, ön ödemeli konut satışları gibi alanlarda denetimler yapıyor. Bu çerçevede 2024 yılında 932 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 467 milyon 378 bin 278 lira, Ocak 2023 ve 11 Haziran döneminde ise 10 bin 306 gerçek ve tüzel kişiye 1 milyar 267 milyon 446 bin 715 lira idari para cezası uygulandı.



Ticaret Bakanlığı'nın piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri, tüketici haklarının korunması ve ticari etiğe uygun davranışların teşvik edilmesi adına önemli bir rol oynamaktadır. Sektörel bazda yapılan detaylı denetimlerin devam edeceği belirtilirken, haksız kazanç elde etmeye yönelik faaliyetlere karşı sıkı tedbirlerin alınacağı vurgulanıyor.

