Ticaret Bakanlığı Kırtasiye Denetimlerini Sıkılaştırdı: 2025-2026 Eğitim Yılı Öncesi

Ticaret Bakanlığı Kırtasiye Denetimlerini Sıkılaştırdı

Ticaret Bakanlığı ekipleri, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Bakanlığa bağlı ekipler, 8 Eylül'de başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesi eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetim Kapsamı

Denetimler kapsamında ekipler, ürünlerin fiyat ve ürün etiketleri ile ürün güvenliği kriterlerini inceledi. Özellikle öğrenciler tarafından yoğun kullanılan kalem, silgi, defter ve çanta gibi ürünlerin etiket bilgileri kontrol edildi ve etiket ile kasa fiyatları arasında fark olup olmadığı araştırıldı.

Ankara'daki Uygulama

Ankara'da bir kırtasiyeye giden ekipler, raflarda ve kasa kayıtlarında yer alan fiyat bilgilerini karşılaştırdı; ürünlerin içerik ve güvenlik etiketleri detaylı şekilde incelendi. Denetimde tüketiciyi yanıltabilecek uygulamalar ve eksik etiketleme tespit edilmeye çalışıldı.

Sonuç ve Yaptırımlar

Ankara İl Ticaret Müdürlüğü yetkilileri, denetimler kapsamında fiyat, menşe ve fiyat değişim tarihini kontrol ettiklerini bildirdi. Ürün Türkiye'de üretilmişse yerli üretim logosu aranıyor. Kriterleri karşılamayan ve kurallara aykırı ürünler için tutanak tutuluyor ve Bakanlık tarafından ürün başına ceza uygulandığı bildirildi.

