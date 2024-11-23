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Ticaret Bakanlığı'ndan Hızlı Kargo Dolandırıcılığı Uyarısı

Ticaret Bakanlığı, hızlı kargo dolandırıcılığına karşı vatandaşları e-posta ve telefonla gelen sahte bildirimlere dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 09:54
Ticaret Bakanlığı'ndan Hızlı Kargo Dolandırıcılığı Uyarısı

Ticaret Bakanlığı'ndan Dolandırıcılığa Karşı Uyarı

Ticaret Bakanlığı, yurt dışından hızlı kargo veya posta yoluyla Türkiye'ye gelen gönderilerde son dönemlerde artan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşları uyardı. Bakanlık, bu tür dolandırıcılıkların e-posta, telefon araması ve mesaj gibi iletişim araçlarıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Sahte Bildirimler ve Yöntemler

Son yapılan açıklamada, dolandırıcıların sıkça kullandığı sahte mesaj içerikleri arasında "Gümrükte gönderiniz var", "Gönderiniz gümrükte takıldı" ve "Kargonuz teslim edilemediğinden ek ücret ödenmesi gereklidir" gibi ifadeler yer aldığı ifade edildi. Bu mesajlar ile vatandaşlara hesap numaraları veya internet sitesi linkleri gönderilerek para yatırmaları talep ediliyor.

Doğrulama Önerileri

Bakanlık, gelen bildirimlerin doğruluğunu kontrol etmenin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Posta ve hızlı kargo işlemlerinde, Bakanlığımız birimleri ve gümrük idareleri tarafından kesinlikle e-posta, telefon araması veya mesaj yoluyla bildirimde bulunulmamaktadır" dedi. Bunun yanı sıra, herhangi bir hesap numarası veya web sitesi linki aracılığıyla ödeme talep edilmediğinin altını çizdi.

Yeni Bildirim Formatı

Yeni düzenlemelerle birlikte, postayla ve hızlı kargo işlemleri hakkında yapılacak bildirimlerde yeknesaklık sağlanıyor. Bakanlık yetkilendirdiği posta işletmeleri ve hızlı kargo firmalarının iletişim bilgilerini resmi web sayfasında paylaşarak, vatandaşların bu bilgileri kontrol edebileceğini duyurdu. Bu linkte, yapılan bildirimlerin ilgili firmaların kurumsal e-posta adresleri ve telefon numaralarıyla kontrol edilebileceği belirtildi.

Bakanlık, sahte ve aldatıcı bildirimlerle mücadele etmek amacıyla çalışmalarını sürdürerek, vatandaşların güvenli alışveriş yapmalarını sağlamak için gerekli tüm önlemleri almaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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