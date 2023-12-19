Ticaret Bakanlığı'ndan piyasa denetimi: Marketlerde fiyat ve etiket kontrolleri başlıyor

Ticaret Bakanlığı, İstanbul, Antalya ve İzmir'de bazı zincir marketlerin temel gıda ve ihtiyaç ürünlerini mercek altına aldı. Ürünlerin raf ve kasa fiyatları, indirimli satışlar, son değişim tarihleri ve faturaları kontrol edildi. Fiyat etiketlerindeki aykırılıklar da tespit edilerek Bakanlığın incelemesine gönderildi.

Antalya'da Konyaaltı ilçesinde bir marketi ziyaret eden ekipler, sebze, meyve, bakliyat, makarna, şarküteri, sıvı yağ, temizlik malzemesi gibi temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını denetledi. Meyve-sebzelerin menşei ve geliş fiyat bilgisi de Hal Kayıt Sistemi (HKS) aracılığıyla sorgulandı.





Ekipler, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında uyumsuzluk olup olmadığı, fahiş fiyat uygulanıp uygulanmadığı, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ve önceki fiyatı gibi bilgileri inceledi.

Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, yaptığı açıklamada, hafta içi her gün rutin denetimler yaptıklarını, vatandaşların şikayetleri doğrultusunda da marketleri denetlediklerini belirtti.

Özşahan, haksız fiyat artışı yapan işletmeleri Bakanlığa bildirdiklerini, yılbaşı öncesinde denetimleri artırdıklarını söyledi. Özşahan, "Reyonları tek tek dolaşarak etiket fiyatları ile kasa fiyatlarını karşılaştırıyoruz. HKS ile özellikle sebze ve meyvelerin alış fiyatlarını kontrol ediyoruz. Alış ile satış fiyatı arasında fahiş fark varsa gerekeni yapıyoruz. Tüketiciler de HKS uygulamasını telefonlarına indirerek bunu denetleyebilir ve bize bildirebilir." dedi.





İzmir'de de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesindeki bazı marketlerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Bir zincir marketin şubesine giren ekipler, fahiş fiyat, satıştan kaçınma, etiket ve kasa arasında fiyat farkı gibi konularda incelemeler yaptı.

İl Müdürlüğü yetkilileri, günde ortalama 50 işletmede denetim yaptıklarını, haksız fiyat artışı ve stokçulukla mücadele ettiklerini ifade etti.

Yetkililer, haksız fiyat tespiti halinde 33 bin ile 330 bin TL arasında ceza verildiğini, fiyat etiketinde aykırılık bulunması durumunda ise her bir ürün için 1371 lira ceza kesildiğini kaydetti.