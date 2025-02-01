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Ticaret Bakanlığı'nın Lüks Araç ve Uyuşturucu Operasyonları: 24 Araç ve 608 Kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı, Mersin, Edirne ve Hakkari'de düzenlediği operasyonlarla 24 lüks araç ve 608 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 13:04
Ticaret Bakanlığı'nın Lüks Araç ve Uyuşturucu Operasyonları: 24 Araç ve 608 Kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı'ndan Önemli Operasyon

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Mersin, Edirne ve Hakkari'de gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla dikkat çekti. 24 lüks araç ve 608 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mersin’de Lüks Araçlar Tespit Edildi

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Mersin Gümrük Limanı'nda şüpheli görülen 12 konteyneri detaylı bir şekilde inceledi. Yapılan arama sonucunda, konteynerlerde beyan edilen el aletleri ve dokumaya elverişli kalıplar yerine, 24 lüks binek ve cip tipi araç ile karşılaşıldı. Bu araçların piyasa değeri ise yaklaşık 356,6 milyon lira olarak belirlendi ve araçlara hemen el konuldu.

Uyuşturucu Operasyonları Esendere ve Kapıkule’de Başarıyla Gerçekleştirildi

Esendere ve Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen şüpheli araçları aradı. Hakkari'deki Esendere Gümrük Kapısı'nda 431 kilogram eroin, Edirne'deki Kapıkule Gümrük Kapısı'nda ise 177 kilogram esrar ele geçirildi. İki operasyonda toplam 608 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu ve bu maddelerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 720 milyon lira olduğu bildirildi.

Devam Eden Soruşturmalar ve Mücadele

Olaylarla ilgili soruşturmalar Mersin, Yüksekova ve Edirne Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından sürdürülmektedir. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Teşkilatı, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını ülkenin ekonomik çıkarları ve güvenliğini koruma, haksız rekabeti önleme ve dürüst ticaretin desteklenmesi amacıyla aralıksız sürdürüyor.

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