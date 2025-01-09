TİHEK Başkanı Kılıç, Kadına Yönelik Şiddeti Meclis'te Ele Aldı

Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın önlenmesine yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Muharrem Kılıç'ı dinledi. Toplantının başkanlığını AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu üstlendi.

Kılıç, kadın haklarının ihlalinin arttığını vurgulayarak, cinsiyet temelli ayrımcılığın kadına yönelik şiddetin artışında önemli bir etken olduğunu ifade etti. Uluslararası kuruluşlardan elde edilen verilere göre, kadına yönelik şiddetteki yüzde 1'lik bir artışın ekonomik faaliyet düzeyinde %9'luk bir düşüşe sebep olduğu kaydedildi.

Kılıç, küresel boyutta kadına karşı şiddetin maliyetine dikkat çekerek, bu maliyetin hem kamu hem de özel sektörde 1,5 trilyon dolar civarında olduğunu belirtti. Avrupa Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü tarafından yapılan araştırmalara göre, cinsiyete dayalı şiddetin yıllık maliyetinin yaklaşık 366 milyar avro olduğu ifade edildi.

TİHEK’in, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi ile ayrımcılıkla mücadele gibi önemli görevleri bulunduğunu vurgulayan Kılıç, 2017-2024 yılları arasında toplam 12 bin 765 başvuru aldıklarını bildirdi. Bunların çoğunluğunun ayrımcılık ile ilgili olduğunu kaydetti.

Kılıç, özellikle kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık ile ilgili tematik rapor hazırlıklarının devam ettiğini açıkladı. Ayrıca, TİHEK’in idari yaptırım ve para cezası uygulama yetkileri bulunduğunu, bu yıl için alt limitin 13 bin 588 lira, üst limitin ise 204 bin 285 lira olarak belirlendiğini ifade etti.

Toplantının ilerleyen kısmında Kılıç, komisyon üyelerinin sorularını yanıtladı. İlk tartışmalar, toplantının akışını etkiledi ve kısa bir süreliğine ara verildi.