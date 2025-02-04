TİKA, Arnavutluk'un Elbasan Hastanesi'ne Laparoskopi Cihazı Temin Etti

TİKA, Arnavutluk'un Elbasan Hastanesi'ne Modern Cihaz Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arnavutluk'un orta kesimlerindeki Elbasan şehrinin Bölge Hastanesine laparoskopi cihazı ve ekipman temin etti. Cihazın teslimi, Elbasan Bölge Hastanesi'nde düzenlenen bir etkinlikte gerçekleşti.

Etkinlikte Önemli İsimler Bir Arada

Etkinliğe Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata, Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakan Yardımcısı Entela Ramosaçaj, Elbasan Bölge Hastanesi Müdürü Agron Gaxho ve hastane yetkilileri katıldı.

Büyükelçiden Önemli Açıklamalar

Büyükelçi Atay, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2021Fier'de açılan Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi'ne değinerek, bu hastanenin Türk ve Arnavut doktorlar tarafından birlikte çalıştığını belirtti. Ayrıca, Elbasan'ın önemli bir sağlık merkezi olduğunu ve modern cihaz temin edilmesinin büyük bir memnuniyet kaynağı olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan Teşekkür Mesajı

Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakan Yardımcısı Entela Ramosaçaj, Türk kurumlarına teşekkür ederek, hastanelerin sadece inşaat projeleriyle değil, son teknoloji ekipmanlarla da desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Ramosaçaj, bu tür ekipmanların hastane enfeksiyonlarını azaltarak hastanelere değer kattığını belirtti.

Elbasan Hastanesi Müdürü'nden Destek Açıklaması

Elbasan Bölge Hastanesi Müdürü Agron Gaxho, Türk hükümeti ve Türk kurumlarına sağladıkları destek için teşekkür ederek, TİKA ile yapılan ortak çabanın Elbasan sakinlerine sunulacak sağlık hizmetlerini geliştireceğini ifade etti. Gaxho, bu destek sayesinde hastanede kalış sürelerinin kısalacağına ve enfeksiyon vakalarının azalacağına inandığını dile getirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arnavutluk'un orta kesimlerindeki Elbasan şehrinin Bölge Hastanesine Laparaskopi cihazı ve ekipman temini sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arnavutluk'un orta kesimlerindeki Elbasan şehrinin Bölge Hastanesine Laparaskopi cihazı ve ekipman temini sağladı.